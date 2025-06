Zapiranje posameznih prodajnih mest ni niti želja niti dolgoročni cilj Petrola, temveč začasni ukrep, ki ga pogojuje zgolj trenutna regulacija, so v družbi zapisali v odgovoru na poziv ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška. Poudarili so, da so vse začasne ukrepe sprejeli po tehtnem razmisleku.

Kot je v odgovoru ministru, ki so ga posredovali iz Petrola, zapisal predsednik uprave družbe Sašo Berger, si v podjetju že dalj časa prizadevajo za odprt, strokoven in argumentiran dialog z vlado in pristojnimi ministrstvi.

Od začetka veljavnosti novega regulatornega okvira za oblikovanje cen pogonskih goriv so skupaj s stanovskimi organizacijami poslali več kot 50 strokovno utemeljenih predlogov, analiz in strokovnih rešitev. V njih so vsi trgovci z naftnimi derivati ves čas poudarjali, da trenutna regulatorna ureditev poslovno ni vzdržna, je navedel.

Sprejemanje negativnih ukrepov

"Vladi in ministrstvom so bili predstavljeni tudi izsledki neodvisnih strokovnih študij priznanih slovenskih in tujih avtorjev, ki enotno potrjujejo, da trenutni model regulacije cen povzroča poslovno škodo vsem trgovcem z naftnimi derivati. Doslej na nobeno od teh konkretnih in konstruktivnih pobud nismo prejeli strokovno utemeljenega odziva," je zapisal.

Pojasnil je, da so bili zaradi učinkov regulatornega okvira na poslovanje prisiljeni sprejeti negativne ukrepe, ki se kažejo tudi v zapiranju nedobičkonosnih prodajnih mest. "Verjemite, zapiranje posameznih prodajnih mest ni ne želja ne dolgoročni cilj Petrola. Gre za začasni ukrep, ki ga pogojuje zgolj trenutna regulacija, ki ne omogoča pokrivanja osnovnih stroškov poslovanja, še manj pa investicij v zeleni prehod in mednarodne konkurenčnosti slovenskih trgovcev z naftnimi derivati," je poudaril.

Tudi če ne bi bilo marže trgovcev, bi bile cene višje kot na Hrvaškem

Petrol po njegovih besedah ni podjetje brez posluha, kar naj bi s stabilnim poslovanjem ter razvojnimi in družbeno odgovornimi aktivnostmi ves čas dokazovali. "Smo pa tudi gospodarska družba, ki mora dolgoročno zagotavljati poslovno vzdržnost, dolgoročno oskrbo z energenti, spoštovati ekonomske cilje in pričakovanja vseh svojih delničarjev ter omogočati prehod v zeleno prihodnost," je poudaril.

Ob tem je znova opozoril na "sistematično naraščanje dajatev in obremenitev regulatorja", ki ne omogoča vzdržnega in stabilnega ravnovesja. Če trgovske marže na dizelsko gorivo v Sloveniji ne bi bilo, bi bile maloprodajne cene dizelskega goriva po njegovih besedah zaradi visokih dajatev države v Sloveniji še vedno občutno višje kot na Hrvaškem.

Dialog z vlado in ministrstvi

V Petrolu si po Bergerjevih besedah želijo vzpostaviti dialog z vlado in ministrstvi za oblikovanje vzdržnega regulatornega okvira, ki bo temeljil na strokovnih podlagah, primerljivih praksah in mednarodnih izhodiščih.

"Predlagam tudi, da skupaj - kot predstavnika države in največjega trgovca z naftnimi derivati - obiščeva izbrane župane v okoljih, kjer je Petrol zaradi neprofitabilnega poslovanja zapiral svoja prodajna mesta. To bo priložnost za pojasnitev situacije in konstruktiven pogovor o izzivih, ki jih prinaša trenutni regulatorni okvir," je dodal.

Jevšek je v pismu, ki ga je ta teden poslal Bergerju, vodstvo Petrola pozval k ustavitvi in odpravi ukrepov, ki jih je sprejelo zaradi nasprotovanja novi regulaciji cen pogonskih goriv. Kot je poudaril, ukrepi, ki bi neposredno prizadeli javnost, ne smejo postati orodje za izražanje nestrinjanja z vladnimi politikami.