Petrol bo protestno zaprl prodajna mesta zunaj avtocest

Zaradi nedavne zaostritve regulacije cen goriv v družbi Petrol uvajajo začasne ukrepe optimizacije poslovanja; eden izmed njih je tudi začasno zaprtje določenih prodajnih mest po Sloveniji. Z današnjim dnem je družba Petrol zaprla štiri prodajna mesta: Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren. Zaprta bodo do nadaljnjega, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za vzdržno poslovanje, so sporočili iz podjetja.

Prav tako bo družba Petrol jutri za eno uro, med 12. in 13. uro, zaprla vsa prodajna mesta v Sloveniji, razen prodajnih mest na avtocestnih lokacijah. Prodajna mesta bodo zaprta v celoti, kar pomeni, da bo začasno prekinjena tudi ponudba pripadajočih storitev, kot so: trgovina na prodajnem mestu, avtopralnice, električne polnilnice (e-polnilnice) in druge dodatne storitve (razen poštnih storitev), ki so sicer na voljo na posamezni lokaciji.

V času enournega zaprtja prodajne mreže bo sicer zagotovljena nemotena oskrba z gorivi za vse intervencijske službe, kot so policija, gasilci, nujna medicinska pomoč, civilna zaščita in ostala vozila na nujni vožnji oziroma v izrednih razmerah.