Kakšne ukrepe bo sprejel Petrol, v sporočilu za javnost niso navedli, ukrepe po spremenjenem regulatornem obdobju pa bo na dopoldanski novinarski konferenci predstavila uprava s Sašem Bergerjem na čelu.

Vlada je prejšnji teden sprejela novo uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je za šest mesecev podaljšala veljavnost uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, v regulacijo pa vključila tudi cene goriv na servisih na avtocestah in hitrih cestah. Sistem marž trgovcev medtem ostaja enak. Uredba je začela veljati v torek, ko so se na bencinskih servisih tudi spremenile cene pogonskih goriv.

Izrazili so razočaranje nad širitvijo regulacije cen pogonskih goriv

V Petrolu so že takoj po sprejetju uredbe izrazili razočaranje nad širitvijo regulacije cen pogonskih goriv, češ da so veljavni pogoji neustrezni, širitev regulacije pa ne bo imela pozitivnega vpliva na gospodarstvo.

Danes sta nadzorni svet in uprava Petrola v sporočilu za javnost, objavljenem pred novinarsko konferenco, ki je načrtovana ob 11. uri, zapisala, da nova uredba družbo izpostavlja dodatnim obremenitvam, ki niso bile upoštevane v izhodiščnih predvidevanjih pri pripravi poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2025.

"Marža pri prodaji naftnih derivatov še naprej ostaja najnižja v Evropi, poleg tega pa se družba z najnovejšo uredbo sooča tudi z regulacijo cen na prodajnih mestih ob avtocestah in hitrih cestah," so zapisali in ocenili skupni negativni učinek novih regulatornih sprememb v Sloveniji glede na planske predpostavke za leto 2025 v višini do 30 milijonov evrov.

Skupina Petrol ostaja finančno stabilna, ustrezno likvidna in kapitalsko močna

"V tem zahtevnem obdobju bomo s prilagoditvijo poslovnih aktivnosti z dodatnimi ukrepi primorani ublažiti negativne učinke regulacije cen, hkrati pa zagotavljamo, da skupina Petrol ostaja finančno stabilna, ustrezno likvidna in kapitalsko močna," so zagotovili v družbi.

Po mnenju nadzornega sveta, ki se zaveda resnosti nastalega položaja, je uprava družbe v zahtevnih okoliščinah državne regulacije do zdaj odgovorno in strokovno vodila poslovanje družbe in skrbela za upravljanje ključnih tveganj, so še zapisali v sporočilu.

"Skupina Petrol je s svojo celovito energetsko ponudbo in učinkovitim prilagajanjem zaostrenim poslovnim razmeram v maksimalni možni meri blažila posledice izzivov regulatornega okolja v Sloveniji. Pri tem si je in si bo tudi v prihodnje prizadevala za konstruktivni dialog z odločevalci z namenom iskanja ustreznih rešitev," dodajajo v Petrolu.