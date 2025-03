Petrol po Rovtah letos ne izključuje zaprtja še kakšnega bencinskega servisa

"Ne moremo zagotoviti, da ne bomo v prihodnje primorani dodatno zapreti še kakšnega prodajnega mesta v Sloveniji, čeprav trenutno dodatnih zaprtij ne načrtujemo," so na naše vprašanje, ali je Petrolov bencinski servis v Rovtah edini, ki so ga zaprli v letu 2025 ali bo podobna usoda doletela še kakšnega, odgovorili s Petrola. Neuradno smo namreč izvedeli, da Petrol letos namerava zapreti še več svojih bencinskih servisov, predvidoma osem. To so na Petrolu sicer zanikali.

Pretekli petek je Petrol zaradi slabih poslovnih rezultatov zaprl bencinski servis v Rovtah nad Logatcem. Po novici, ki je krajane zelo razburila, predvsem lastnike traktorjev, ki bodo morali po gorivo v Logatec ali Žiri, smo se pozanimali, ali bo Petrol v tem letu zaprl še kakšno črpalko.

Zaprtje še kakšnega prodajnega mesta ni izključeno

"Kljub temu da v Petrolu stalno spremljamo poslovanje svojih prodajnih mest, sprejemamo ustrezne ukrepe za njihovo dolgoročno vzdržnost in kakovost storitev, ne moremo zagotoviti, da ne bomo v prihodnje primorani dodatno zapreti še kakšnega prodajnega mesta v Sloveniji, čeprav trenutno dodatnih zaprtij ne načrtujemo," so za Siol.net odgovorili s Petrola.

Ob tem so zagotovili, "da odločitve o prodajni mreži vedno temeljijo na skrbni analizi in iskanju najboljših rešitev za naše stranke in poslovno uspešnost". Spomnimo, prebivalci Rovt so za zaprtje servisa v njihovem kraju izvedeli šele dva tedna prej, novico pa so, kot nam je takrat povedal predsednik krajevne skupnosti Rovte Jure Berzelak, izvedeli od dobavitelja časopisov.

Marža ne pokriva stroškov poslovanja

Na Petrolu so dodali, da že od začetka regulacije leta 2022 opozarjajo, da marža na določene naftne derivate v Sloveniji močno zaostaja za evropskim povprečjem in ne pokriva stroškov poslovanja in distribucije goriv, inflacije in povišanja minimalnih plač, investicij v energetski prehod, vključno z vmešavanjem biogoriv in CO₂ dajatvami.

Navedli so tudi, da poslovanje dodatno obremenjujejo stroški dela, ki so se v Sloveniji v zadnjih dveh letih povečali za 29 odstotkov. "V primerjavi z drugimi državami regije Adria ima Slovenija tudi višje bruto plače, kar ustvarja dodatne izzive pri rentabilnosti prodajnih mest. Poleg tega so davčne obremenitve na gorivo v Sloveniji nadpovprečne v primerjavi z drugimi državami. To vpliva na končno maloprodajno ceno goriv in s tem na celotno poslovanje maloprodajne mreže," so razloge za takšne odločitve podrobneje pojasnili na Petrolu.

Občina: Nadaljujemo aktivnosti za ohranitev bencinskega servisa v Rovtah

Krajevna skupnost Rovte, občina in logaški svetnik ter poslanec SDS Zoran Mojškerc so pretekli teden dejali, da je Petrol pripravljen na dialog za ohranitev bencinskega servisa v Rovtah, a da od občine pričakuje konkretne rešitve. S Petrola nam na vprašanje, ali so pripravljeni na tovrsten pogovor, niso odgovorili. Medtem je občina Logatec na svojem Facebook profilu objavila, da nadaljujejo aktivnosti za ohranitev bencinskega servisa.

V Logatcu bodo obnavljali Petrolov bencinski servis

Na Petrolu so nam potrdili še, da nameravajo v bližnji prihodnosti obnoviti obstoječi bencinski servis v Logatcu. Točen datum začetka prenove sicer še ni določen, a če bo ta Petrolova črpalka v času obnove zaprta, bo to še dodaten udarec za lastnike traktorjev iz Rovt in okolice, saj bo s tem prekinjena dobava s t. i. kmečko nafto, ki je ni mogoče dobiti na nobeni od preostalih črpalk v Logatcu. To pomeni, da bi kmetje po nafto morali v Žiri ali pa celo na Vrhniko.