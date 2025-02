Krajani na nogah, organizirajo protest: po 40 letih jim zapirajo bencinsko črpalko #video

V Rovtah nad Logatcem naj bi v petek, 28. februarja, po 40 letih obratovanja zaprli bencinski servis Petrola. Iz tega največjega slovenskega trgovca z naftnimi derivati so za Siol.net sporočili, da so se za zaprtje odločili zaradi slabih poslovnih rezultatov poslovalnice. Krajane je novica neprijetno presenetila, saj so za zaprtje izvedeli le dva tedna prej. V znak protesta proti zaprtju bencinskega servisa so se danes popoldne s traktorji podali proti Logatcu. Nestrinjanje z zaprtjem so izrazili tudi gasilci PGD Rovte. Opozorili so, da bo brez lokalnega vira goriva odzivni čas pri intervencijah lahko daljši.

"Petrol bo z 28. februarjem 2024 zaprl prodajno mesto v Rovtah. Petrol skrbno spremlja poslovanje svojih prodajnih mest in zagotavlja njihovo dolgoročno vzdržnost ter kakovost storitev. Žal poslovni pogoji v Rovtah ne omogočajo rentabilnega poslovanja," so na naše vprašanje o razlogih za zaprtje odgovorili iz Petrola.

Protest traktoristov na Petrolovi bencinski črpalki. Foto: Ksenija Mlinar

Na vprašanje, kolikšen je bil dobiček prodajnega mesta v Rovtah in kolikšen bi moral biti, so odgovorili, da "podrobnih finančnih podatkov o poslovanju posameznih prodajnih mest ne razkrivajo".

Po gorivo v 13 kilometrov oddaljene Žiri in 12 kilometrov oddaljen Logatec

Če je torej odločitev res dokončna, bo po besedah predsednika krajevne skupnosti zaprtje Petrolove črpalke prizadelo okoli tri tisoč ljudi. Po gorivo bodo tako morali od zdaj v od Rovt 12 kilometrov oddaljeni Logatec ali v 13 kilometrov oddaljene Žiri. Petrolova bencinska črpalka v Rovtah se z 28. februarjem zapira. Foto: Siol.net

"Izvedeli smo pozno, dva tedna pred zaprtjem"

Na Petrolu pojasnjujejo, da je bila odločitev o zaprtju sprejeta po podrobni poslovni analizi ukrepov za ohranitev poslovanja. Dodajajo, da sta bili občina in lokalna skupnost v skladu z internimi postopki o tem pravočasno obveščeni.

Predsednik krajevne skupnosti Rovte Jure Berzelak trdi nasprotno. Pravi, da so za zaprtje izvedeli pozno. "V sredo, 12. februarja, sta predstavnika uprave Petrola prišla na občino v Logatec in tamkajšnjega župana Berta Menarda obvestila o zaprtju njihovega bencinskega servisa v Rovtah," je za Siol.net povedal Berzelak.

Protestni zapis na enem od traktorjev. Foto: Ksenija Mlinar

Na sestanek z upravo in županom so poklicali tudi Berzelaka, a kot je dejal, so ga poklicali zgolj enkrat, in ker se ravno takrat ni mogel oglasiti, informacija o sestanku do njega ni prišla. "To je bil samo en telefonski klic, v ponedeljek, 10. februarja, torej le dva dni pred sestankom. Nobenega uradnega vabila ni bilo. Iskreno sem pozabil na ta klic in nisem poklical nazaj, a me tudi oni niso poskušali ponovno kontaktirati," je še povedal Berzelak.

Da bodo ostali brez bencinskega servisa, so izvedeli od dobavitelja časopisov

"Da nam zapirajo bencinsko črpalko, je izvedela naša zaposlena preko dobaviteljev časopisov, ki so ji dejali, da ne bodo več prinašali časopisov, saj se Petrol zapira. Ko sem prišel natočit gorivo, je jokala," je še povedal predsednik krajevne skupnosti.

Zbor protestnikov na Petrolovem bencinskem servisu. Foto: Ksenija Mlinar

Berzelak se je nato, kot je povedal, sam sestal z županom, za dodaten sestanek pa se je dogovoril tudi na upravi Petrola. Župan je po besedah Berzelaka Petrolu predlagal, da bi delno finančno pomoč lahko zagotovila občina, vendar s strani uprave Petrola interesa za takšno rešitev ni bilo.

Posluha za rešitev ni

Tudi Berzelak je na sestanku z upravo Petrola vprašal, kaj bi morali narediti, da bi bencinski servis lahko obdržali. Predlagal je posodobitev, vprašal je tudi, ali bi prodali svoj delež, če bi dobili drugega ponudnika, a po njegovih besedah ni bilo posluha za prav nobeno od predlaganih rešitev.

Bralec je delil staro fotografijo bencinskega servisa v Rovtah. "Lepi spomini. Ko je črpalka še bila odprta od 7. do 19. ure, vse nedelje in praznike," je zapisal poleg. Foto: Bralec Prenova bencinskega servisa bi bila namreč predraga. To po mnenju predsednika krajevne skupnosti ni nič nenavadnega, saj ga niso obnovili, odkar obstaja, torej 40 let. "Glede na to, da je zemljišče, na katerem stoji bencinska črpalka, delno v lasti Petrola, delno občine Logatec in delno kmetijske zadruge, je vprašanje, ali bodo po zaprtju sploh pospravili infrastrukturo črpalke," je še izpostavil Berzelak.

Po možnih rešitvah smo povprašali tudi Petrol, a konkretnih rešitev tudi na naše vprašanje niso navedli. "Zavedamo se, da zaprtje prodajnega mesta pomeni prilagoditev za prebivalce. Verjamemo, da bodo občani lahko še naprej uspešno zadovoljevali potrebe po točenju goriva in drugih storitvah na naših prodajnih mestih v Žireh in Logatcu," so zapisali.

"Vaščane je najbolj zmotilo to, da nas o zaprtju niso obvestili dovolj hitro. Če bi imeli malo več časa, bi se lahko na to pripravili in poskušali najti rešitev," je še dodal Berzelak.

Napis na enem od traktorjev, s katerimi so protestniki zasedli Petrolovo črpalko. Foto: Ksenija Mlinar

V poslovnem načrtu skupine Petrol za leto 2025 je sicer zapisano, da "bo skupina Petrol ohranila močno vlogo na področju prodaje goriv in derivatov, ki skupaj s prodajo trgovskega blaga ostajajo temelj finančne stabilnosti. Obenem še naprej vlagajo v optimizacijo oskrbovalne verige, digitalizacijo in modernizacijo poslovnih procesov ter zagotavljanje najboljših storitev za uporabnike. Naša ambicija rasti vključuje širitev števila prodajnih mest v regiji, pri čemer ohranjamo vodilno mesto tako v segmentu klasičnih prodajnih mest kot tudi polnilnih mest za električna vozila."

In kaj na upravi Petrola pravijo na to? "V Skupini Petrol sledimo ciljem, zapisanim v poslovnem načrtu. Usmerjenost v širjenje in prenovo prodajnih mest je tesno povezano z ekonomskimi vidiki upravičenosti posamezne investicije."

Gasilci: Brez lokalnega vira goriva bo odzivni čas lahko daljši

V soboto so nestrinjanje z odločitvijo Petrola izrazili tudi gasilci prostovoljnega društva Rovte. "Iz pisarne v Ljubljani so stvari videti preproste. A za kraj, ki je oddaljen od mestnih središč in velikih prometnic, je zaprtje bencinske črpalke velik udarec. Krajani ostajajo brez osnovne infrastrukture, kar bo močno vplivalo na vsakdanje življenje. Skrb vzbujajoče so tudi posledice za požarno varnost. Gasilska vozila morajo biti vedno pripravljena za intervencije, a brez lokalnega vira goriva bo odzivni čas lahko daljši," ob tem sporočajo gasilci.

Nestrinjanje z zaprtjem so izrazili tudi gasilci. Foto: PGD Rovte Foto: PGD Rovte

KGZ: Manjše kmetije goriva ne morejo naročati na dom

Pobudo za ohranitev bencinskega servisa so na upravo Petrola naslovili tudi predstavniki logaške izpostave Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Poudarili so, da ima omenjena bencinska črpalka velik pomen za lokalne kmete.

"Preskrba kmetij z gorivom se bo na območju Rovt, Petkovca, Medvedjega Brda, Vrha Svetih Treh Kraljev, Zavratca in Rovtarskih Žibrš močno poslabšala. Na tem območju je tudi veliko manjših kmetij, ki bodo zaradi zaprtja prisiljene voziti gorivo iz Logatca, Žirov in Idrije, saj zaradi svoje velikosti ne morejo naročati goriva na dom. Za kmete to pomeni dodatno delo in čas, poleg tega pa tudi veliko poslabšanje glede varovanja vodnih virov in varnostni v cestnem prometu," so zapisali v pobudi in Petrol pozvali k iskanju skupne rešitve.

Lastniki traktorjev so se zato v znak protesta danes ob 14.30 podali iz Rovt proti Logatcu in na prodajnem mestu Petrola v Logatcu točili po pet litrov goriva.