Mercator Tehnika zapira svoja vrata in viša popuste

Potem ko so novembra iz Mercatorja sporočili, da po 22 letih obstoja zapirajo svoje trgovine s tehničnim blagom, so za nekatere izdelke ponudili od 30 do 50 odstotkov popusta. Danes so zagnali še akcijo, kjer na nakup za izbrane skupine izdelkov velja 50- oziroma 90-odstotni popust vse do konca prihodnjega tedna.

Po polovični ceni so tako med drugim naprodaj gospodinjski aparati, bela tehnika, izdelki za osebno nego, peči in druga ogrevalna tehnika, vrtna mehanizacija ter zabavna elektronika.

Še višji, 90-odstotni popust so omogočili pri nakupu kuhinjskih pripomočkov, vrtne in cvetlične galanterije, žarov, izdelkov programa za avto, gradnjo, elektromaterial, ročna orodja, barve in lake ter podobno.

Foto: Žiga Krančan Opozarjajo še, da v času odprodaje v prodajalnah nakup prek spletne trgovine M Tehnika ni mogoč. Vračilo ali menjava blaga ni mogoča razen v primeru reklamacije, prav tako pa kupci ob predložitvi ali plačilu s Pika kartico ne prejmejo pik, prav tako zbranih pik na Pika kartici ni mogoče unovčiti. Poleg tega se akcije oziroma popusti med seboj ne seštevajo.

Razlog za zaprtje: trendi na trgu

Kot razlog za zaprtje tehničnih trgovin so v vodstvu Mercatorja navedli usmerjanje vseh procesov v osnovne dejavnosti. Menijo namreč, da je to v izrazito konkurenčnem okolju, predvsem v trgovini z živili, izrazito pomembno in pomeni temelj nadaljnjega uspešnega razvoja podjetja s 75-letno tradicijo. Napovedujejo, da se bodo odslej osredotočali na kupce osnovnih dejavnosti.

Pojasnjujejo še, da so se za zaprtje tehničnih trgovin odločili na podlagi trendov na trgu, ker da se vse več nakupov opravlja prek spleta in tudi na tujih spletnih platformah.