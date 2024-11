Napoved zapiranja povzročila naval na trgovine M Tehnike

Ko je odjeknila novica o skorajšnjem zapiranju Mercatorjevih trgovin M Tehnika in ko je trgovec hkrati objavil še znižanje cen za najmanj 30 odstotkov, je med ljudmi završalo. Ponekod so zaradi gneče morali celo zapreti trgovine, saj bi v naprotnem primeru kršili zakonsko opredeljeno največjo enkratno prisotnost števila kupcev.

Po naših informacijah je naval na poslovalnice M Tehnike največji v ljubljanskih Črnučah, Slovenski Bistrici, Novi Gorici in Slovenskih Konjicah.

Na vhodu so namestili obvestilo: "Zaradi zakonsko opredeljene največje enkratne prisotnosti števila kupcev je mogoč le posamični vstop po predhodni odobritvi varnostnika oziroma zaposlenega."

Kupci so vseeno pripravljeni čakati. Neuradno smo izvedeli, da so v Slovenski Bistrici ljudje čakali tudi do dve uri, da so jih spustili v poslovalnico. Ponekod so padale težke in grobe besede, najbolj napeto je bilo menda v Metliki in Ajdovščini, kjer so se med seboj sporekli kupci, marsikatere verbalne nesramnosti pa so bili deležni tudi prodajalci.

Znižane cene za izdelke, ki niso v akciji, veljajo od četrtka, 21., pa do 30. novembra. Kot smo izvedeli, so kupci v največji meri kupovali izdelke bele tehnike, male gospodinjske aparate in televizijske sprejemnike.