Vnovično odprtje trgovin Modiana: Obe strani sta z dogovorom zadovoljni

Včeraj smo poročali , da sta družbi Fortenova, ki je lastnica Mercatorja, in Montecristo, ki ima v lasti trgovsko verigo z oblačili Modiana, razrešili medsebojni spor. Vseh deset pred mesecem dni zaprtih poslovalnic Modiane, vključno z ljubljanskim Maximarketom, so danes ponovno odprli. Predstavnika Mercatorja in Montecrista sta v kratki izjavi poudarila, da so včeraj dosegli dolgoročni komercialni dogovor, s katerim sta obe strani zadovoljni.

Do zaprtja devetih trgovin Modiana v Mercatorjevih centrih po Sloveniji je prišlo pred mesecem dni, saj je Mercator najemniku Montecristu očital neplačevanje najemnine in obratovalnih stroškov. Ker strani nista prišli do soglasja, je najemodajalec prostore zaklenil in tako preprečil poslovanje trgovin. Nekaj dni kasneje je Mercator zaprl še večji del ljubljanske blagovnice Maximarket, kjer prodajajo oblačila in obutev ter parfume in kozmetiko. Odprta je ostala le kletna etaža z živilsko trgovino Maxi gourmet market.

Odvetnik Montecrista Marko Zaman je v današnji izjavi za medije pojasnil, da sta včeraj obe strani dosegli komercialni dogovor, ki je naravnan dolgoročno. "Uspeli smo rešiti težave v razlagi spornih pogodbenih določil, vseh deset trgovin Modiane v Sloveniji je od danes odprtih," je dejal.

Odvetnik Fortenove Uroš Pogačnik pa je izrazil zadovoljstvo, da je do dogovora vendarle prišlo. "Pomembno je, da obstajajo situacije, kjer se je mogoče dogovoriti, čeprav je na začetku kazalo slabo. Upa na plodno in dolgoročno sodelovanje, ki bo koristilo obema vpletenima stranema. Verjamem, da v prihodnje do podobnih nesoglasij ne bo prihajalo," je dejal.

"Obe strani sta zadovoljni z dogovorom. Odprti dolgovi so poravnani, zneska žal ne moremo razkriti," je dejal Zaman.

Do danes so po Pogačnikovih navedbah uspešno rešili tudi zaplet z izklopom električne energije v Maximarketu.

Zaman je še dejal, da so zaposleni Modiane v času zaprtja trgovin prejemali plačo.

Ker je družbama uspelo razrešiti nesoglasja, tudi glede višine najemnin, ki je bila prav tako med jabolki spora, Modiana pa je neplačane pretekle stroške poravnala, so trgovine spet lahko odprle svoja vrata.

Danes je tako znova odprtih osem Modianinih trgovin v Domžalah, Rogaški Slatini, Krškem, Mariboru, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Kamniku in v Maximarketu v Ljubljani. Zaprti zaenkrat ostajata trgovini Modiana Trebnje in Ptuj, ki naj bi se po navedbah Modiane odprli kmalu.