Mercator v zapiranje dodatnih trgovin

Potem ko je Mercator do konca lanskega leta zaprl trgovine s tehničnim blagom Mercator Tehnika, zdaj zapira še nekaj maloprodajnih trgovin po državi, piše današnji Večer. V podjetju so za časnik pojasnili, da gre za manjše enote; 20 trgovin je že zaprtih, do jeseni jih bodo zaprli še 23.

Kot so pojasnili v Mercatorju, zapirajo manjše enote, nekatere so tudi v neposredni bližini drugih Mercatorjevih trgovin. Medtem ko za del enot predvidevajo, da bodo prešle v franšize, bodo nekatere enote zaprli, nepremičnine bodo na voljo za najem ali za prodajo. Doslej so že zaprli 20 trgovin, do jeseni jih bodo skupaj zaprli 43.

Katere lokacije so to, zaradi konkurence še ne povedo, prav tako želijo najprej o zapiranju trgovin obvestiti tam zaposlene. Dodajajo pa, da pri zapiranju maloprodajnih enot merijo poslovno učinkovitost in vsako maloprodajno enoto analizirajo po prihodkih in stroških, ob čemer upoštevajo tudi razmere na trgu dela, navaja Večer.

Sindikat zaprtju trgovin ne nasprotuje

Predsednica Sindikata trgovinskih delavcev Slovenije Tina Skubic je za časnik pojasnila, da sindikati predvidenemu zaprtju trgovin po državi niso nasprotovali, ker je vsem zaposlenim zagotovljeno delovno mesto v okviru mreže trgovin Mercatorja, v katerih primanjkuje kadrov. "Prav tako so to manjše prodajalne, v katerih delovni in tudi varnostni pogoji ne dosegajo zadnjih standardov," je povedala.

Mercator je sicer že lani zaprl 29 manjših maloprodajnih enot. Skupaj z načrtovanimi za letos jih bo zaprl 72. Medtem so odprli tri nove trgovine.

Mercator je v lasti hrvaške Fortenove. V letu 2023 je ustvaril 1,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 47,8 milijona evrov izgube. Podatki o poslovanju za lani medtem še niso znani.