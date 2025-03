Trgovine Modiane so zaradi spora glede najemnin za mesec dni zaprli že lanskega oktobra, nato pa so novembra sklenili pogodbo med Fortenovo, lastnico Mercatorja, in družbo Montecristo, lastnico Modiane.

10. februarja je od sklenjene pogodbe najprej odstopil Montecristo, nato pa še Mercator.

"Najemnine so neproporcionalne, dejansko povsem izven tržnega konteksta," je ob tem povedal Modianin odvetnik.

Dokončno svoja vrata tako zapira deset trgovin, in sicer v Mariboru, Kamniku, Domžalah, Slovenskih Konjicah, Krškem, na Ptuju in v ljubljanskem Maxi marketu, je še poročal Pop Tv.

Kaj bo z zaposlenimi, še ne vedo.