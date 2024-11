Pred dvema tednoma je Mercator prekinil najemno pogodbo s hrvaško družbo Montecristo SL, ki je lastnica trgovine Modiana. Mercatorju naj namreč že dlje časa ne bi plačevali najemnine in obratovalnih stroškov. Dolga naj bi se nabralo za približno 3,5 milijona evrov. Sodišče je za devet poslovalnic izdalo začasno odredbo, v kateri je Mercatorju naložilo, naj najemniku omogoči dostop do trgovin, dokler je v teku postopek na sodišču. A stvari ne potekajo gladko, so danes zapisali v Dnevniku.