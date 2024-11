Delničarji skupine Fortenova, pod okrilje katere spada tudi Mercator, so na skupščini potrdili refinanciranje obstoječe obveznice skupine pri dosedanjem večinskem upniku, investicijski družbi HPS Investment Partners. Refinanciranje je odobreno do višine 1,22 milijarde evrov, za obdobje do konca prvega četrtletja 2026, so sporočili iz družbe. Po podatkih Forbes Hrvaška efektivna obrestna mera znaša več kot deset odstotkov, kar je manj, kot so plačevali do zdaj.

Kratek rok za poplačilo obveznosti in še vedno razmeroma visoka obrestna mera, na katero so pristali v skupini Fortenova, ki je bila pred tem neuspešna v pogajanjih za ugodnejša bančna posojila, nakazujeta na to, da bo skupina prisiljena prodati eno ali več svojih družb, pri čemer Forbes Hrvaška izpostavlja predvsem Mercator, Konzum in Jamnico. Da se bo morala skupina verjetno odpovedati kateri od svojih velikih naložb, naj bi nakazoval tudi dogovor o posebnih pogojih glede razmerja med dolgom in dobičkom iz poslovanja, izpostavlja Forbes Hrvaška.

Razmerje med dolgom in dobičkom iz poslovanja do konca marca 2025 po dogovoru, ki ga navaja Forbes Hrvaška, ne sme preseči 4:1, nato pa ne sme preseči razmerja 3,5:1. Dobiček iz poslovanja za maloprodajo, torej Konzum in Mercator, mora biti pozitiven, torej nad ničlo. Minimalna likvidnost Fortenove mora znašati 40 milijonov evrov.

Pod določenimi kazalniki v prodajo Mercatorja, Konzuma, Jamnice ...

Če bo razmerje med dolgom in dobičkom iz poslovanja po 31. marcu 2025 enako ali večje od 2,8:1, mora Fortenova začeti postopek prodaje divizij Maloprodaja ali Divizija pijač, kamor spadajo Konzum in Mercator oziroma Jamnica.

"Ta ureditev znižuje efektivne letne stroške financiranja, pa tudi diskont pri izdaji obveznic. Hkrati so s podaljšanjem aranžmaja s HPS ustvarjeni predpogoji, da skupina Fortenova v letu 2025 pridobi bonitetno oceno in v naslednjem koraku refinancira dolg HPS pri tradicionalnih finančnih institucijah," piše v sporočilu za javnost skupine Fortenova.

Banke tako visokega posojila niso želele dati

Konec tega meseca namreč zapadejo obveznice, ki jih je Fortenova zaradi nepripravljenosti bank za kreditiranje prisiljena financirati pod zelo neugodnimi pogoji. Po podatkih Forbes Hrvaška je Fortenova stopila v stik z več deset bankami, da bi zagotovila potrebna sredstva.

Le 13 od 45 zainteresiranih bank je podpisalo pogodbe o zaupnosti, na koncu pa so le štiri banke pristale na delno sodelovanje pri financiranju. Nobena od teh bank ni ponudila, da bi financirala dolg v celoti.