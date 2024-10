Delničarji hrvaške skupine Fortenova, lastnika slovenskega trgovca Mercator, so prejeli vabilo na novembrsko skupščino, na kateri bodo lahko glasovali o predlogu vodstva Fortenove za refinanciranje obveznic. Te v plačilo zapadejo novembra, Fortenova pa zanje plačuje ogromne obresti. V primeru dogovora o refinanciranju bo to dobra novica tudi za Mercator, ki je porok za plačilo obveznic v znesku kar 1,2 milijarde evrov.

Skupščina delničarjev skupine Fortenova bo 4. novembra, je razvidno iz današnjega sporočila za javnost Fortenove.

Če ga bodo delničarji na skupščini podprli, dogovor o refinanciranju obveznic v višini 1,22 milijarde evrov, ki v plačilo zapadejo novembra, med drugim predvideva podaljšanje ročnosti obveznic do konca prvega četrtletja 2026. Upnik podjetja bi ostal enak, gre za ameriški finančni sklad HPS Investment Partners.

Uspešen dogovor o refinanciranju obveznic bi bil pomemben tudi za slovenski Mercator, ki je porok za poplačilo obveznic v vrednosti 1,2 milijarde evrov, je poročal Dnevnik.



Poslovni sistem Mercator je leta 2023 ustvaril 1,3 milijarde evrov prihodkov, kar je štiri odstotke več kot predlani. Medtem ko je še predlani družba zabeležila 12,2 milijona evrov dobička, je lani ustvarila 47,8 milijona evrov izgube. Foto: Matic Prevc/STA

Omenjena okoliščina je razvidna tudi iz zadnjega letnega poročila Mercatorja, v katerem revizorji morda prav zaradi poroštva za obveznice Fortenove omenjajo določeno spremenljivko, ki lahko morda vzbuja dvome o nadaljnjih zmožnostih Mercatorja, da še naprej deluje kot operativno podjetje.

Iz skupine Fortenova so v današnjem sporočilu za javnost še zapisali, da so zmanjšali letni strošek financiranja in obrestno mero. Ni znano, kolikšna bo po novem, je pa znano, da so do zdaj za obveznice plačevali kar 18-odstotne obresti.