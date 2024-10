Trgovine z oblačili Modiana, ki najemajo prostore v Mercatorjevih trgovskih centrih, so od danes zjutraj zaprte. Ker lastnik Modiane, to je od leta 2016 podjetje Montecristo SL, Mercatorju že dalj časa ne plačuje najemnin in stroškov za poslovalnice, se je uprava Mercatorja odločila, da najemne pogodbe prekine in trgovine zapre. Zaposleni Modiane so tako danes zjutraj ostali pred zaprtimi vrati poslovalnic, posledično tudi kupci.