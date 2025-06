Slovenija je danes bankam Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan in OTP Banka podelila mandat za izdajo obveznic, vezanih na izpolnjevanje trajnostnih ciljev, ki bodo zapadle v juliju 2035, je objavilo ministrstvo za finance.

Izdaja obveznic, vezanih na trajnostne cilje, je za Slovenijo prva tovrstna izdaja. Obveznica bo imela zapadlost desetih let in se bo obrestovala s fiksno obrestno mero. Ta se bo lahko v odvisnosti od doseganja trajnostnih ciljev, ki so določeni v okviru za izdajo obveznic, vezanih na izpolnjevanje trajnostnih ciljev, pri izplačilu zadnjega kupona povečala (angl. step-up) ali znižala (step-down).

Ključni kazalnik uspešnosti bodo skupni letni izpusti toplogrednih plinov, in sicer bo prvi trajnostni cilj 35-odstotno zmanjšanje skupnih izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 glede na osnovo iz leta 2005, drugi trajnostni cilj pa 45-odstotno zmanjšanje teh izpustov.

Obrestna mera se bo povečala za 50 bazičnih točk z začetkom na datum poravnave plus devet let, če prvi trajnostni cilj ne bo dosežen in/ali poročilo o doseganju trajnostnih ciljev ne bo objavljeno.

Obrestna mera pa se bo znižala za 50 bazičnih točk z začetkom na datum poravnave plus devet let, če bo dosežen drugi trajnostni cilj.

Ministrstvo izvedbo izdaje pričakuje v bližnji prihodnosti, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih, so zapisali.