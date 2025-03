V drugi izdaji za 250 milijonov evrov ljudskih obveznic #video

Nove izdaje si na ministrstvu želijo naslednje leto v približno enakem času, je povedala državna sekretarka Nikolina Prah.

V prvi in drugi izdaji obveznic je bilo skupaj na novo odprtih približno 8600 trgovalnih računov. "To je zelo spodbudno za kapitalski trg, za njegov razvoj, za njegovo prepoznavnost in tudi za dvig finančne pismenosti malih vlagateljev," je ob tem dejala Prah.

Številke so sicer nekoliko nižje kot lani, je še povedala, razlogi pa so po oceni ministrstva v tem, da je bila že lani izdaja namenjena precej širokemu krogu ljudi, ki so se že odzvali.

Obveznice bodo izdane 28. marca, njihova skupna nominalna vrednost bo 250 milijonov evrov. S 1. aprilom bo obveznica tudi kotirala na ljubljanski borzi in možno jo bo kupiti oziroma prodati, je med drugim še pojasnila Prah.