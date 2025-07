Minister Boštjančič na delovni obisk v Ukrajino

Kot so sporočili z ministrstva, se bo Boštjančič v petek v Kijevu srečal z več ukrajinskimi ministri, ne le z Marčenkom. Sestal se bo še s podpredsednikom vlade za evropsko in evroatlantsko integracijo Ukrajine Tarasom Kačko, ministrom za gospodarstvo, okolje in kmetijstvo Oleksijem Sobolevom ter podpredsednikom vlade za obnovo in ministrom za razvoj skupnosti in teritorijev Ukrajine Oleksijem Kulebo.

V soboto bo Boštjančič obiskal Bučo, zvečer pa je v Kijevu načrtovano še srečanje z razvojnimi partnerji ter predstavniki slovenskih podjetij v Ukrajini. Med obiskom je predviden tudi podpis memoranduma o sodelovanju na področju upravljanja dolga, so še zapisali na ministrstvu za finance.