Minister Boštjančič: Vpis obveznic je bil uspešen, zbranih okoli 260 milijonov evrov #video

"Veseli me, da smo zabeležili 5659 novih trgovalnih računov za potrebe vpisa obveznic, kar kaže, da so državljani prepoznali ponujeno alternativo drugim naložbam. Želimo si da bi ti tudi kasneje ostali aktivni na kapitalskem trgu. Zato načrtujemo tudi bolj dolgoročne inštrumente," je Boštjančič dodal na novinarski konferenci.

Državljani so tako v povprečju vplačali po 27.410 evrov. Za vzdrževanje likvidnosti na Ljubljanski borzi in pri sklepanju poslov zunaj borze bodo uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic, to je banki Nova KBM, dodatno dodelili obveznice v višini enega odstotka izdanega zneska obveznic. Celoten skupni nominalni znesek izdaje obveznic za fizične osebe bo tako 261 milijonov evrov, je na novinarski konferenci povedal Boštjančič.

Prišlo je do prevpisa, vendar bo država kljub predvideni izdaji v znesku 250 milijonov evrov izdala vse vpisane obveznice, je zatrdil minister.

Na vprašanje novinarke, ali ministrstvo načrtuje še kakšno novo izdajo tovrstnih obveznic, je minister dejal, da trenutno tega še ne more napovedati, je pa opozoril na možnost vpisa zakladnih menic: "Te so podoben inštrument kot obveznice, naslednja izdaja bo že v marcu."

Na očitek, da je v sosednji Hrvaški izdaja državnih obveznic do vlagateljev prijaznejša, saj ni stroškov trgovalnega računa, je pojasnil, da obveznici nista primerljivi, saj je slovenskim obveznicam omogočeno trgovanje na sekundarnem trgu, na Hrvaškem pa ne.

Ljudske obveznice

Ministrstvo za finance je obveznice v obsegu 250 milijonov evrov izdalo 1. februarja, z ročnostjo treh let. Obrestna mera znaša 3,4 odstotka, vpis obveznic pa je bil omejen v razponu od tisoč do največ 100 tisoč evrov.

Minister Boštjančič je kot pozitivne vidike vpisa obveznic navedel ugodnejšo varčevalno možnost od bančne, hkrati pa je obveznice izpostavil kot inštrument, s katerim naj bi spodbudili banke k dvigu obrestne mere. Izdajo obveznic vidi tudi kot enega od pomembnih korakov, s katerimi želi država prispevati k razvitosti kapitalskih trgov.