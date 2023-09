Slovenija se je zadolžila za milijardo dolarjev

Na osnovi stabilnih tržnih pogojev je Slovenija mandat za izdajo desetletne dolarske obveznice podelila v četrtek, 7. septembra. Sledili so skupinski klic in bilateralni klici z investitorji, ki so se razvrstili v četrtek in petek.

Potem ko so vlagatelji med virtualno predstavitvo izrazili zanimanje za naložbo, je Slovenija knjigo naročil odprla v torek ob 9.37. Ob 13.19, tik pred odprtjem dolarskega trga, je povpraševanje že preseglo 2,2 milijarde dolarjev. V naslednjih urah se je povpraševanje povečevalo.

V torek so določili ceno

Cena transakcije se je določila ob 18.34. Kot so pojasnili na finančnem ministrstvu, je bila desetletna dolarska obveznica izdana v višini ene milijarde dolarjev in s kuponom 5,00 odstotka pri razmiku 80 bazičnih točk nad referenčno desetletno ameriško obveznico ter z donosom do dospelosti 5,086 odstotka in ceno 99,332 odstotka.

Za namen ščitenja pred gibanjem tečaja ameriškega dolarja v primerjavi z evrom je bila v celotni vrednosti izdaje izvedena valutna zamenjava. Dejanski strošek financiranja državnega proračuna z izdajo dolarske obveznice po valutni zamenjavi je 3,802 odstotka.

Izdaja obveznice ima izjemen strateški pomen z vidika položaja Slovenije na kapitalskih trgih, še pravijo na ministrstvu.