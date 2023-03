Vladna strategija: deleži državnih podjetji bi lahko kmalu šli na borzo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji seji vlade so sprejeli strategijo trga kapitala, s čimer želijo prispevati k boljši gospodarski rasti. "Strategija je oblikovana v treh stebrih: digitalizacija, izobraževanje ter spodbujanje delovanja podjetij," je pojasnil minister in dodal, da je strategija sprejeta za obdobje med letoma 2023 in 2030.

Minister @mfinance_gov_si Boštjančič: Vlada je sprejela Strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji do 2030. To je bila ena ključnih prioritet ministrstva od začetka mojega mandata. pic.twitter.com/bWHeHlAUZo — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 2, 2023

Strategija dopušča oblikovanje sklada deležev državnih podjetij, s katerim bi se trgovalo na borzi. Izvedba strategije bo pripomogla k prepoznavnosti slovenskega trga kapitala, kar lahko koristi gospodarstvu, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, pa tudi prebivalstvu.

Gospodarski obeti so boljši

Vlada se je seznanila tudi s spomladansko napovedjo gospodarskih gibanj. "Gospodarski obeti za Evropo za prihodnje leto so boljši, a vseeno tveganja in negotovosti ostajajo. Zato je potreben pozoren optimizem," je dejal Boštjančič.

Po ministrovih besedah je spodbudna tudi napoved letošnje inflacije. Ta se bo po napovedih Umarja postopno umirila, a bo v prvih mesecih še visoka. Višje cene storitev in hrane bodo letos še pomembno vplivale na visoko inflacijo, dobra novica pa je, kot pravi Boštjančič, da bo vpliv cen energentov manjši kot preteklo leto.