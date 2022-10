Država rešuje Geoplin: za dokapitalizacijo več kot 200 milijonov #video

Vlada je ob seznanitvi z likvidnostnimi in poslovnimi tveganji Geoplina SDH pozvala, naj podrobno prouči razmere v tej družbi in vladi predlaga aktivnosti za zagotovitev zanesljivosti dobave zemeljskega plina, vključno z dokapitalizacijo, ki bo predvidoma presegla 200 milijonov evrov. Zanesljivost dobave po zagotovilih vlade sicer ni ogrožena.

Na današnji novinarski konferenci po seji vlade sta sprejete odločitve predstavila minister za finance Klemen Boštjančič in minister za infrastrukturo Bojan Kumer.

Vlada SDH naložila pregled razmer v Geoplinu in možnosti dokapitalizacije

Na likvidnostna in poslovna tveganja Geoplina je opozoril večinski, 74,34-odstotni lastnik te družbe Petrol. Zato je vlada Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) poudarila strateški interes države, ki je lastnica 25,01-odstotnega deleža družbe, pri zagotavljanju stabilne dobave zemeljskega plina in holding pozvala k izvedbi vseh potrebnih upravljavskih aktivnosti, je na novinarski konferenci po seji vlade dejal minister za finance Boštjančič

Po njegovih besedah vlada nima želje nacionalizirati družbe. "Dobili smo poziv večinskega delničarja, torej družbe Petrol, ki je opozorila na vrsto težav. Družba Petrol meni, da Geoplin nujno potrebuje dokapitalizacijo. V tem kontekstu so pozvali vlado, konkretno SDH, ki je upravljavec premoženja, da preuči razmere in se izjasni, ali je SDH, za kar seveda potrebuje soglasje vlade, pripravljen dokapitalizirati. Petrol je v dopisu pojasnil, da oni nimajo sredstev in da ni možno pričakovati dokapitalizacije z njihove strani," je povedal finančni minister.

SDH trenutno zelo natančno preučuje nastale razmere, tudi različne možnosti morebitne dokapitalizacije. "Odločitve glede tega še ni, ni pa nobena skrivnost, da je družba Geoplin strateškega pomena za Slovenijo in zagotavlja okvirno 70 odstotkov dobav s plinom. V tem okviru bo vlada, in posredno SDH, morala odreagirati," je dodal Boštjančič. V okviru analize po njegovih besedah pregledujejo dogovore z dobavitelji, med drugim z alžirskim dobaviteljem, tako glede dobave kot glede tega, za kaj se bo plin porabil.

Višina dokapitalizacije še ni znana, saj je še stvar izračunov, bo pa predvidoma presegala 200 milijonov evrov, je povedal minister. Odločitev naj bi bila znana v naslednjih tednih.

Vlada je sicer v rebalansu proračuna za dokapitalizacijo energetskega sektorja rezervirala 750 milijonov evrov, Geoplinu pa dala na voljo do 400 milijonov evrov državnih poroštev za nakupe plina zunaj EU.

Bo pogodba z Alžirci podpisana že v tem mesecu?

Ob tem je minister za infrastrukturo Kumer zagotovil, da stabilnost z zemeljskim plinom ni ogrožena: "Vse te aktivnosti so potrebne za to, da pripravimo vse, da bomo imeli zanesljivost na najvišjem nivoju, da si razpršimo dobavne poti zemeljskega plina in da pravočasno pripravimo ukrepe."

Pregled stanja v Geoplinu po njegovih besedah ne vpliva na hitrost sklepanja dogovora z alžirskim dobaviteljem plina. "Smo že v fazi zunanjepolitičnih aktivnosti ... V teh dneh se dogovarjamo za obisk (v Alžiriji)," je še dejal Kumer in dodal, da bi lahko do podpisa prišlo še ta mesec.

Geoplin bo sicer eden od osrednjih akterjev, ki bo s stebroma elektroenergetskega sistema, Holdingom Slovenske elektrarne (HSE) in Gen energijo, ter sistemskimi operaterji na področju elektrike in plina ob trenutnih izjemno velikih tveganjih in še vedno izredno visokih cenah zaradi posledic ruskega napada na Ukrajino igral bistveno vlogo pri zagotavljanju energetske oskrbe v prihajajočih mesecih.



Veletrgovec s plinom bo s HSE in Gen energijo za zagotavljanje ustrezne likvidnosti deležen tudi državnega poroštva za obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe poslov na trgu elektrike oziroma za nakupe plina zunaj EU. Zgornja meja poroštev za Geoplin je 400 milijonov evrov.