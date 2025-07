Izdano opozorilo za celotno jadransko obalo

Burno vremensko dogajanje je v zadnjih dneh prizadelo tudi Hrvaško. Najhuje je bilo v Splitu, kjer se je razbesnela nevihta in v nekaj minutah povsem spremenila podobo kraja. Orkanski sunki burje, toča in nalivi so povsem razdejali mesto, 20 ljudi je bilo poškodovanih, materialna škoda je velika. Kljub temu da je DHMZ napovedala izredne vremenske razmere, česa takšnega niso pričakovali.

Tudi v luči izrednega dogodka v Splitu je DHMZ danes izdal opozorilo pred potencialno nevarnimi vremenskimi razmerami vzdolž celotne jadranske obale, od Istre do Dubrovnika.

Od Istre do Dubrovnika velja rumeno opozorilo. Foto: DHMZ

"V zadnjih dneh sta naše območje prizadela dva ciklona, ​​ki sta naletela na nenavadno toplo kopno in morje. Takšna kombinacija svežega in vlažnega zraka s toplo podlago ustvarja pogoje za razvoj konvektivnih oblakov, visokih do 15 km, ki prinašajo točo, močan veter in obilne padavine," je v oddaji U mreži prvega pojasnil direktor DHMZ Ivan Güttler.

Za preostanek poletja Güttler napoveduje občasno nestanovitno vreme. "Pričakujemo lahko dež in veter, vendar se bodo razmere postopoma umirjale. Vendar je potrebna previdnost zaradi burje na obali. Temperature se bodo do konca tedna dvignile, sredi prihodnjega tedna pa so mogoče nove padavine," je pojasnil. Junijske temperature so sicer tako na Hrvaškem kot tudi v celotni Evropi nadpovprečno visoke.