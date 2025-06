Čeprav ima le 24 kilometrov obale, je v Neumu presenetljivo bogata ponudba namestitev in aktivnosti, in to po dostopnih cenah. Prenočiti je mogoče za devet evrov na osebo, obrok s pijačo pa stane od 15 do 20 evrov, poroča potovalni portal 92.

Malo bosansko mesto Neum postaja vse bolj priljubljena destinacija popotnikov, ki iščejo sonce, morje in razumne cene.

Čeprav ima le 24 kilometrov obale, se lahko pohvali s presenetljivo bogato ponudbo namestitev in aktivnosti po dostopnih cenah. Tam lahko še vedno najdete apartma že za devet evrov na osebo, kar je na Jadranu prava redkost. Za malo več udobja lahko izberete namestitev v trizvezdičnem hotelu, ki stane petdeset evrov. To pomeni, da lahko tedenski dopust v Neumu, odvisno od vrste namestitve, stane med 65 in 400 evri.

Po podatkih potovalnega portala 92, ki je Neum razglasil za najbolj dostopno jadransko destinacijo, klasičen obrok v restavraciji stane le pet evrov, če prištejete še pijačo, pa plačate od 15 do 20 evrov.

Tudi taksiji in javni prevoz so cenovno ugodni – skupni stroški le redko presežejo 30 evrov. In če si želite aktivnega oddiha, vam bodo za vožnjo s kajakom ali čolnom zaračunali od 70 do sto evrov, odvisno od vaše izbire.