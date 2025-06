V hrvaških medijih vse pogosteje opažamo prispevke, ki odražajo zaskrbljenost glede letošnje poletne turistične sezone predvsem zaradi upada števila gostov iz Nemčije, ki so imeli dolga leta status številčnih, lojalnih in ne preveč stiskaških gostov. Število nemških gostov se je maja glede na lani skoraj prepolovilo, poroča spletni portal Danas.hr.

Začetek nove turistične sezone na Hrvaškem je manj spodbuden kot lanski, saj so maja zabeležili petodstotni upad prihodov turistov, medtem ko se je število nočitev v primerjavi z istim mesecem lani zmanjšalo za kar 14 odstotkov. Skupno je bilo v prvih petih mesecih leta 2025 prihodov le za en odstotek manj kot lani, število nočitev pa se je zmanjšalo za šest odstotkov, kažejo podatki.

Na nacionalni ravni sistem eVisitor kaže minimalno rast, kar pa ne velja za nekatere regije, zlasti tiste, ki so dostopne z avtomobilom na celini in severnem Jadranu. Medtem sredozemski konkurenti – Grčija, Italija in Španija – beležijo blaga nihanja, vendar stanje še ni alarmantno.

Nemci so maja lani ustvarili okoli 30 odstotkov vseh nočitev, letos pa je njihov delež padel na le 16,5 odstotka, s čimer dosega raven pandemijskega leta 2022.

Vtis nekoliko popravlja rast z italijanskega in ameriškega trga, vendar pa glede na politično negotovost v ZDA ti gostje še vedno predstavljajo premajhen delež celotnega prometa, da bi lahko bistveno popravili končni izkupiček. Prav tako je vprašljiva tolažba, da se je sezona pač raztegnila, saj majski šestodstotni delež v skupnem letnem izkupičku ni dovolj, da bi lahko govorili o enakomerni porazdelitvi turistične porabe zunaj glavne sezone.

Previsoke cene na Hrvaškem

Hrvaški ekonomski analitik Damir Novotny meni, da je hrvaški turizem pretirano izpostavljen mednarodnim trendom, poleg tega pa opozarja tudi na nesorazmerje med cenami in kakovostjo storitev.

Poudaril je, da zelo visoke cene, ki so si jih hrvaški turistični deležniki opredelili kot cilje, dolgoročno niso vzdržne, pri čemer se sklicuje na podatke s konkurenčnih trgov, predvsem Grčije, pa tudi drugih sredozemskih držav.

Nemci ostajajo doma

Velik delež nemških državljanov letos ne namerava na počitnice v tujino, kažejo raziskave. Analitik ugotavlja, da se bodo hrvaški turistični delavci morali sprijazniti z dejstvom, da je njihov turizem postal predrag. Kot dodaja, ni težava le v plačilu in denarju, če bi gostje dobili tisto, kar pričakujejo.

Navedel je primerjavo z Bavarsko, kjer se je pred kratkim mudil. Tam je kljub hladnemu vremenu opazil polne kampe, predvsem pa znosnejše cene. Kot pravi, so cene kave primerljive z zagrebškimi, hrana pa je bila cenejša. Zaključuje, da celotna hrvaška ponudba, razmerje med ceno in kakovostjo, ne ustreza predstavam nemških turistov.