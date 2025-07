Bill Clinton je na Lošinju

V Malem Lošinju so opazili nekdanjega ameriškega predsednika.

Na otoku Lošinj so sicer vajeni slavnih obiskovalcev, a so bili ta konec tedna vseeno presenečeni, ko so opazili enega najslavnejših politikov na svetu – nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona.

Clinton v vzorčasti srajci, temnomodrih hlačah in športni kapi z logotipom olimpijskih iger, ki bodo čez tri leta v Los Angelesu, se je po rivi v Malem Lošinju sprehodil v nedeljo malo po poldnevu. 79-letnika so diskretno spremljali varnostniki, na Lošinju pa naj bi bila z njim tudi žena Hillary Clinton, poroča spletni portal Index.hr.

