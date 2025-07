Joe Rogan, vplivni ameriški podkaster, je prispel na Jadran, dopust preživlja na luksuzni jahti, zasidrani pri Braču, kjer so ga v objektiv ujeli fotografi agencije Pixsell:

Foto: Pixsell/Ivo Cagalj

Foto: Pixsell/Ivo Cagalj

Rogan na jahti, katere najem naj bi znašal okoli 600 tisoč evrov na teden, uživa z ženo Jessico Ditzel in otroki. Preden so prispeli na hrvaško obalo, so obiskali tudi Benetke.

