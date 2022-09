Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je pojasnil minister, Slovenija pri oskrbi z dodatnimi količinami LNG stavi "na že preizkušen model, ki ga je nekako opustila več kot deset let nazaj", in sicer dobavno pot iz Alžirije.

Pogovori se odvijajo, Slovenija pa je po ministrovih besedah tik pred tem, da si zagotovi plin iz Alžirije. Družba Geoplin po njegovih besedah zaenkrat svojo vlogo pri tem opravlja zelo dobro.

Na vidiku tudi sodelovanje s Hrvaško

Poleg tega Slovenija še naprej išče načine za razpršitev dobavnih poti, pri čemer ima v mislih tudi pot iz Hrvaške. Kumer se bo, kot je povzel po današnjem pogovoru, kmalu sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Filipovićem, s katerim bosta pregledala odprte zadeve Hrvaške in Slovenije na energetskem področju.

Hrvaška je Sloveniji, kot je povedal Kumer, predstavila načrte na energetskem področju v prihodnjem letu. "Če se prepoznamo v njihovih strateških načrtih, lahko v prihodnje določene skupne zgodbe oblikujemo tudi z njimi," je dejal Kumer.

Do pogovorov med ministroma bi lahko prišlo ob robu podpisa solidarnostnega sporazuma o oskrbi s plinom med državama, ki bi ga lahko premierja Robert Golob in Andrej Plenković podpisala v kakšnem tednu, največ dveh, je povedal minister. Po njegovih besedah je vsebina usklajena in "zrela za podpis".

Sporazum naj bi sicer omogočil vzajemno solidarnostno pomoč med državama v primeru motnje v oskrbi s plinom svojih zaščitenih odjemalcev. Podoben sporazum je Slovenija že sklenila z Italijo.