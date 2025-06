V Pulju bo na ogled legendarna Greenpeacova ladja

Greenpeaceova ladja Arctic Sunrise bo prihodnji teden priplula v Pulj. Obiskovalci bodo imeli priložnost pokukati v bogato zgodovino in skrite kotičke slovitega ledolomilca, ki je bil v ospredju številnih Greenpeaceovih akcij – od Arktike do Amazonije. Privezana bo v neposredni bližini puljske arene, brezplačni obiski za javnost pa bodo mogoči od 30. junija do 2. julija.

Prihod legendarne ladje Arctic Sunrise v Pulj je del evropske turneje Greenpeacove kampanje za prihodnost brez fosilnih goriv (Fossil Free Future), ki poziva k odpravi fosilnega plina in k socialno pravičnem prehodu na obnovljive vire energije. Kampanja poteka v trenutku, ko skuša EU zmanjšati odvisnost od ruskega plina, a hkrati postaja vse bolj odvisna od ameriškega utekočinjenega plina. Evropski državljani so zaradi odvisnosti energetskega sistema od uvoza tujega plina izpostavljeni tveganjem visokih cen električne in toplotne energije. Državljani na koncu nosijo posledice geopolitičnega izsiljevanja - Putinovega ali Trumpovega, so sporočili iz Greenpeace Slovenija.

V mednarodni okoljevarstveni organizaciji opozarjajo, da si Evropa ne more več privoščiti energetske prihodnosti, ki temelji na fosilnem plinu – pa naj prihaja iz Rusije ali ZDA. "Namesto tega mora Evropa graditi energetsko neodvisnost, ki temelji na lokalnih, trajnostnih in dostopnih virih energije – ne zgolj zato, da bodo luči ostale prižgane, temveč zaradi blaginje, stabilnosti in moči ljudi," so prepričani v Greenpeacu.

Foto: David McNew Ladja je med turnejo že obiskala Italijo, po obisku na Hrvaškem se bo napotila proti Grčiji, kasneje pa proti Nemčiji in Belgiji. V Pulju bo mogoče Arctic Sunrise obiskati, podpisati peticijo, spoznati prostovoljce in aktiviste ter osvojiti vstopnice za filmski večer na palubi, so sporočili okoljevarstveniki.

Simbol poguma in nenasilnega upora

50-metrski ledolomilec Arctic Sunrise je del Greenpeaceove flote od leta 1995, ko so ladjo dotlej namenjeno lovu tjulnov, s prevzemom spremenili v orodje za reševanje morskih živali in planeta.

Ladja je bila srce številnih znanstvenih in aktivističnih misij od Arktike do Antarktike. Zgodovinsko se je postavila po robu naftni in plinski industriji:

- Leta 2010 je prevažala znanstvenike, ki so po nesreči Deepwater Horizon spremljali posledice razlitja nafte v Mehiškem zalivu.

- Leta 2013 so ladjo zaradi protesta proti črpanju nafte v Arktiki zasegle ruske oblasti in posadko pridržale za 60 dni.

- Leta 2017 je nasprotovala novim naftnim poljem v Barentsovem morju.

- Leta 2019 je sodelovala pri blokadi BP-jeve naftne ploščadi v Severnem morju s protestnim opozorilom na odgovornost za podnebno krizo, ki jo nosi fosilna industrija.

Arctic Sunrise ostaja simbol raziskovalne drznosti in nenasilnega odpora, ki neumorno opozarja na odgovornost fosilne industrije za podnebno in okoljsko krizo.