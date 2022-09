Kremelj: Obtožbe o ruski vpletenosti v uhajanje plina so neumne in nesmiselne #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kremelj je obtožbe glede ruske vpletenosti v uhajanje plina na plinovodih Severni tok, po katerih v Evropo priteka ruski plin, danes zavrnil kot "neumne in absurdne". Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova je treba počakati na preiskavo incidenta, ki so ga v Kijevu označili za "teroristični napad", za katerim stoji Moskva.

"Precej predvidljivo in tudi predvidljivo neumno je dati glas tovrstnim zgodbam, predvidljivo neumno in absurdno," je na redni novinarski konferenci danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Kot je dodal, je uhajanje plina na plinovodih Severni tok 1 in 2 "precej problematično" za Moskvo, incident pa je treba preiskati.

"To je položaj, ki zahteva dialog, hitro interakcijo vseh strani, da ugotovimo, kaj se je zgodilo. Za zdaj vidimo absolutno pomanjkanje takšnega dialoga," je še dejal Peskov, ki je pri tem "pozval vse, naj premislijo, preden dajejo izjave", in počakajo na rezultate preiskave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zatrdil je, da ni v interesu Rusije, da se dotok plina po plinovodih ustavi. "Ta plin veliko stane, zdaj pa uhaja v zrak," je pripomnil.

Uhajanje plina na treh lokacijah po eksplozijah

Na plinovodih Severni tok v Baltskem morju je v ponedeljek na treh lokacijah začel nepojasnjeno uhajati plin. Seizmografske merilne postaje na Švedskem in Danskem so na območju plinovodov, ki ležita na globini od 80 do 100 metrov, zaznale dve ločeni eksploziji.

Severni tok 1 ne obratuje, je pa v njem po navedbah danskih oblasti plin. Severni tok 2, ki je bil zgrajen vzporedno s plinovodom Severni tok 1, je bil namenjen podvojitvi zmogljivosti uvoza ruskega plina v Nemčijo, vendar je Berlin v dneh po začetku ruske invazije na Ukrajino konec februarja projekt Severnega toka 2 ustavil.

Evropska unija je ob uhajanju plina na obeh plinovodih danes posvarila pred napadi na njeno infrastrukturo in napovedala ukrepanje. Foto: Reuters