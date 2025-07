Rebec in Urbiha novinca pri Krki, Bačvić podaljšal pogodbo

Košarkarski klub Krka sestavlja igralski mozaik za novo sezono. Klub sta okrebila branilec Jan Rebec in krilni center Lovro Urbiha, pogodbo je podaljšal organizator igre Niko Bačvić, so sporočili iz kluba.

"Vesel sem, da se vračam v Novo mesto, v klub, kjer sem že preživel uspešno sezono (2020/21). Upam, da bomo z dobrimi predstavami navdušili navijače, ki bodo tudi v novi sezoni glasno podpirali klub in nas ponesli do dobrih rezultatov," je ob vrnitvi povedal Jan Rebec.

Rebec je v minuli sezoni navduševal v Ligi ABA 2, kjer je bil po rednem delu drugi najbolje ocenjeni posameznik tekmovanja. V dresu Širokega je na tekmo dosegal 17,4 točke, 4,8 skoka in 3,2 asistence.

Še naprej klubu ostaja zvezst Bačvić. "Vesel sem, da ostajam v Krki tudi v svoji tretji zaporedni sezoni. V zadnjih dveh letih sem pridobil veliko izkušenj in dozorel kot igralec. V prihajajoči sezoni nas čakajo še zahtevnejši nasprotniki, tako v slovenskem prvenstvu kot v Ligi ABA. Verjamem, da bomo nadgradili lanskoletne dobre predstave in dosegli še boljše rezultate," je ob podfaljšanju povedal Bačvić.

V pretekli sezoni Lige OTP Banka je za Krko nastopil na 26 tekmah. V povprečju je na parketu preživel 21 minut, v katerih je dosegal 9,4 točke, 4,3 asistence in 2,7 skoka na tekmo.

"Prihod v Novo mesto mi pomeni veliko, saj kaže, da klub verjame vame in moje delo. Dal bom vse od sebe, da bom ekipi pomagal s svojo energijo, željo in pristopom. Navijačem sporočam, da lahko od mene in celotne ekipe pričakujejo veliko borbenosti, energije in predanosti na igrišču," pa pravi drugi novinec Lovro Urbiha.

Ta je v minuli sezoni nabiral izkušnje v slovenski ligi in ligi ABA 2. V državnem prvenstvu je za Domžale odigral 28 tekem, na katerih je v povprečju dosegal 12 točk, pet skokov in 2,5 asistence na tekmo.

Preberite še: