Rusija je izvedla najobsežnejši napad z droni in raketami na Ukrajino od začetka invazije februarja 2022, so danes sporočile ukrajinske sile in dodale, da je bil napad usmerjen zlasti na zahod države, navaja francoska tiskovna agencija AFP. O morebitnih smrtnih žrtvah ali obsežni škodi za zdaj ne poročajo. Tarča napadov z droni je bila tudi Rusija.

Po navedbah ukrajinskih zračnih sil je ruska vojska ponoči izvedla napad s 728 brezpilotnimi letalniki in 13 raketami. Zračna obramba je prestregla 711 dronov in sedem raket. Napad je bil usmerjen predvsem na zahod države.

Številni droni so bili po poročanju lokalnih medijev med drugim usmerjeni proti mestom Luck, Hmeljnicki in Ternopil. Proti regiji Žitomir je bila izstreljena vsaj ena raketa kinžal. Iz več krajev, med drugim prestolnice Kijev, so poročali o eksplozijah, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V Rusiji trije mrtvi in sedem ranjenih

Tarča napadov ponoči je bila tudi Rusija. V napadu z dronom so bile v mestu Kursk ubite tri osebe, še sedem je bilo ranjenih, je sporočil vršilec dolžnosti guvernerja regije Alexander Hinštein. Ob tem je ukrajinske sile obtožil "nečloveškega napada", češ da je "sovražnik namerno udaril po kraju, kjer so bili civilisti", poroča AFP.

Trump kritičen do Putina

Ameriški predsednik Donald Trump je bil v torek znova kritičen do ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega odziva na prizadevanja ZDA za končanje vojne v Ukrajini, poroča portal ameriške televizije CNBC.

"Putin nam servira veliko neumnosti. Ves čas je zelo prijazen, a se nato izkaže, da to nima nikakršnega pomena. Putin z ljudmi ne ravna prav. Ubija preveč ljudi," je na srečanju z uradniki v Beli hiši povedal Trump. Dodal je še, da premišljuje o tem, da bi v senatu podprl predlog o dodatnih sankcijah proti Rusiji.

V skladu s predlogom, katerega glavna predlagatelja sta republikanski senator Lindsey Graham in demokratski senator Richard Blumenthal, bi ZDA med drugim uvedle 500-odstotne carine za države, ki kupujejo rusko nafto in plin, poroča tiskovna agencija Reuters.

ZDA bo Ukrajini dobavila dodatno orožje

Trump je napovedal tudi, da bodo ZDA Ukrajini dobavile dodatno orožje. Podrobnosti o količini orožja in tem, kdaj ga bodo dobavili Ukrajini, ni podal, je pa dejal, da bo šlo predvsem za obrambno pomoč.

Njegove izjave so sicer sledile nedavni odločitvi Washingtona o ustavitvi pošiljk nekaterih raket zračne obrambe in drugega streliva v Ukrajino zaradi skrbi, da so se zaloge tega ameriškega orožja preveč zmanjšale. Med drugim naj bi po poročanju ameriških medijev ustavili tudi dobave raket za sisteme patriot, ki predstavljajo ključno orožje v boju proti ruskim napadom iz zraka.

Ameriški časnik Wall Street Journal pa je v torek ob sklicevanju na dva uradnika poročal, da naj bi Trump zdaj razmišljal o dobavi dodatnega sistema patriot Ukrajini, navaja nemška tiskovna agencija dpa. To bi bilo prvič, da bi Trump odobril dobavo večjega oborožitvenega sistema Kijevu od prevzema predsedniškega položaja.