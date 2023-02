Cene vrtcev v Ljubljani do septembra predvidoma ostajajo enake

Janković je prepričan, da mora država prevzeti financiranje zvišanja plač pomočnic vzgojiteljic. Prva seja mestnega sveta, na katero pa bi lahko uvrstili sklep o povišanju cen vrtcev, bo sredi marca. "Se pravi, da lahko višje cene teoretično uveljavimo za april, maj in junij, potem pa so tako in tako počitnice," je na redni novinarski konferenci povedal župan. Dodal je, da večina staršev otroke poleti izpiše iz vrtca.

Spomnil je tudi na dogovor z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, da se bodo ob zvišanju plač spet sestali. Opozoril je tudi, da je povprečnina 700 evrov na prebivalca enaka v vseh občinah. "Vsi smo dobili isto povprečnino, pri čemer le del občin opravlja nujno potrebne dejavnosti, ki zahtevajo velik del proračuna," je povedal.

Ob tem je naštel vrtce, za katere v Ljubljani letno skupaj s šolami namenijo tretjino proračuna, ter knjižnice in poklicno gasilsko brigado, saj za plače v knjižnicah letno namenijo 10 milijonov evrov, za plače gasilcev pa šest milijonov. "Naš predlog ostaja, da se povprečnina razdeli na tri dele, glede na naloge, ki jih zakon predpisuje občini," je spomnil Janković.

Za od 14 do 17 odstotkov višja redna cena vrtca

V ljubljanskih vrtcih imajo tudi več oddelkov z dodatnimi spremljevalci za otroke s posebnimi potrebami, ki jih ne plačuje država, saj ta plačuje le razvojne oddelke.

Janković razume občine, ki so strošek povišanja plač v vrtcih že izračunale in na sejah mestnega sveta že potrdile zvišanje cen vrtcev. V Združenju mestnih občin so izračunali, da bo polna cena vrtca zaradi povišanja plač in omejitve cen energije višja za od 14 do 17 odstotkov.

Župan je ob tem pozval starše, naj otroke vpišejo v vrtec do 15. marca, kakor določa rok prijav. "Zagotavljam, da bodo vsi otroci, katerih vsaj en starš stalno prebiva v Ljubljani v zadnjih 15 mesecih, dobili prostor v vrtcu," je dejal.

Sledilo bo razporejanje v vrtce, konec aprila pa bodo vedeli, koliko otrok bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vrtec. Ko bodo dobili te podatke, bo bolj jasno tudi glede cene vrtcev, naslednja seja mestnega sveta pa bo maja, je še povedal Janković.