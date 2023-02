Mesec: Vlada je pripravila ukrepe za razbremenitev staršev

Minister za delo in družino Luka Mesec je je v izjavi za medije dejal, da je vlada pripravila tri različne ukrepe, s katerimi bodo omilili podražitve vrtcev, ki so od novega leta mesečno dražji od 40 do 53 evrov. Povečali bodo socialne transferje in olajšali njihovo dostopnost. Da bi zagotovili brezplačen vrtec za vse, bi potrebovali dodatnih 200 milijonov evrov, ki jih v tem trenutku ministrstvo nima na razpolago, je povedal Mesec.

"Podražitev vrtca ni posledica dviga minimalne plače, ampak je povezana s splošno rastjo cen," je v izjavi za medije dejal minister. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve je pripravilo različne ukrepe, ki bodo staršem omilili podražitve.

"S 1. februarjem se višajo pragovi za socialne transferje, kar pomeni, da bodo višji in staršem lažje dostopni. Z marcem bodo višji otroški dodatki, usklajeni z inflacijo, s čimer bo del stroškov preživljanja otrok prevzela država," je pojasnil Mesec.

V nadaljevanju je povedal tudi, da stroški vrtcev presegajo pol milijarde evrov, od katere 209 milijonov pokrijejo starši, preostalo, torej približno 60 odstotkov stropškov, pa občine in država. Če bi želeli brezplačne vrtce, bi v tem trenutku potrebovali 200 milijonov evrov, ki pa jih ministrstvo nima na voljo.

Izhodišče za davčno reformo

Brezplačni vrci so lahko izhodišče za razpravo o prihodnjih proračunih in davčno reformo, meni Mesec. "V davčni reformi je predvidena prenova sistema otroških olajšav in dodatkov, s čimer želimo omogočiti večjo dostopnost srednjemu razredu. Trenutno je tako, da so tisti z nižjimi dohodki deležni višjih otroških dodatkov, po drugi strani pa tisti z višjimi dohodki dobijo sorazmerno več prek otroških olajšav. Srednji razred je tu na zgubi," je povedal Mesec.

NSi za podražitev krivi vlado

V NSi so ob napovedanih podražitvah cen vrtcev zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje. Prepričani so, da so te posledica neustreznega ukrepanja vlade ob vsesplošni draginji in dviga plač pomočnic vzgojiteljic, ki da je padel na pleča staršev. Stroške napovednih podražitev bi moral kriti državni proračun, menijo.

Pobuda za preprečitev dviga cen tudi v SD

Poslanci SD so na vlado naslovili pobudo, s katero predlagajo vzpostavitev sistema brezplačnega predšolskega varstva in vzgoje ter prenos financiranja predšolske vzgoje z lokalne na državo raven, o čemer smo poročali tukaj:

Sistem brezplačnega predšolskega varstva in vzgoje so koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica tudi zapisale v koalicijsko pogodbo.