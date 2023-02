Poslanci SD s pobudo vladi za preprečitev dviga cen vrtcev

Poslanci SD so na vlado naslovili pobudo, s katero predlagajo vzpostavitev sistema brezplačnega predšolskega varstva in vzgoje ter prenos financiranja predšolske vzgoje z lokalne na državno raven. Do uveljavitve nove rešitve pa v luči napovedanega dviga cen vrtcev predlagajo vzpostavitev začasnega mehanizma, ki bo to preprečil.

"Skrb za najpomembnejšo in hkrati najšibkejšo skupino mora biti opravljena celovito in enotno," je danes poudarila podpredsednica SD Mija Javornik. Zato v SD predlagajo prenos financiranja predšolske vzgoje z lokalnih skupnosti na državno raven. "Investicija v otroke, njihove veščine in znanje je najboljša dolgoročna naložba za razvoj te države. Noben otrok ne sme zaostati, nobena regija ne sme zaostati," je ob tem poudarila Javornikova.

Sicer pa se v SD zavzemajo za to, da se v državi vzpostavi sistem brezplačnih predšolskih varstva in vzgoje, kar so koalicijske Gibanje Svoboda, SD in Levica tudi zapisale v koalicijsko pogodbo, je spomnila poslanka SD in podpredsednica stranke Meira Hot.

A kot je poudarila, se je trenutno ob napovedih dviga cen vrtcev nujno odzvati takoj, zato v poslanski skupini SD vladi predlagajo, da vzpostavi začasni mehanizem, s katerim bi preprečila, da bi stroški amortizacije višjih cen vrtcev postali breme staršev.

Koalicijskim partnerjem za zdaj vsebine pobude niso posebej predstavljali, saj so pobudo naslovili na vlado, ki bo zdaj po besedah poslanke Hot morala proučiti možnosti, kako vzpostaviti omenjeni mehanizem, bodisi z interventno zakonodajo bodisi z dogovorom med občinami in državo. Podpredsednica SD se sicer nadeja, da bo vlada prisluhnila pobudi koalicijske partnerice. Prve odzive vlade tako pričakujejo v naslednjih dveh tednih.