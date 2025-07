Odgovor sveta staršev na članek "Vrtec Škofja Loka: ugotovljene nepravilnosti v svetu staršev"

Spoštovani,

dne 23. 6. 2025 ste na svojem portalu Siol.net objavili članek z naslovom Vrtec Škofja Loka: ugotovljene nepravilnosti v svetu staršev, glede katerega v luči zagotavljanja javnega interesa po objektivni, vsestranski in pravočasni informiranosti kot enem od nujnih pogojev demokratičnega odločanja o javnih zadevah, uveljavljamo pravico do odgovora v skladu z določili 42. člena Zakona o medijih.

Ravnateljica Vrtca Škofja Loka Janja Bogataj medijem – iztrgano iz konteksta in tudi zavajajoče – sporoča, da je inšpekcija ugotovila nezakonitost poslovanja Sveta staršev Vrtca Škofja Loka. Navedeno ne drži. Inšpekcija je namreč v svojem postopku ugotovila nepravilnosti pri sestavi Sveta staršev, ne pa nezakonitost odločanja Sveta staršev.

Zaradi navedenega se bomo v nadaljevanju osredotočali predvsem na tiste nepravilnosti, ki jih je ugotovila inšpekcija, ne pa na tisto, kar zavajajoče trdi ravnateljica.

Inšpekcija je ugotovila, da je bilo od 59 oddelkov Vrtca Škofja Loka v Svetu staršev Vrtca Škofja Loka nepravilno zastopanih 6 oddelkov, od česar dva predstavnika nista bila izvoljena na roditeljskih sestankih, izvolitev dveh drugih predstavnikov ne izhaja iz zapisnikov roditeljskih sestankov, na katerih sta bila izvoljena, dva predstavnika pa zastopata vsak po dva oddelka.

Inšpekcija je nadalje ugotovila tudi, da je prvo sejo Sveta staršev Vrtca Škofja Loka sklicala ravnateljica, število članov v Svetu staršev Vrtca Škofja Loka pa se je pozneje na račun odprtja dodatnega oddelka povečalo za enega predstavnika staršev.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v oddelku 2. Organi javnih vrtcev in šol določa naslednje organe vrtca oz. šole: svet vrtca oz. šole, ravnatelja, direktorja, kolegij, strokovne organe in svet staršev. Nadalje isti zakon v 18. alineji prvega odstavka 49. člena določa, da je za zakonitost dela vrtca ali šole (torej tudi katerega od organov vrtca oz. šole) odgovoren ravnatelj.

Glede na navedeno je skrajno bizarno, da je ravnateljica tista, ki širšo javnost obvešča, kako naj bi bil Svet staršev Vrtca Škofja Loka konstituiran nezakonito oz. celo nezakonito deloval, saj s tem smiselno javno opozarja, da je sama ravnala protipravno, saj ni poskrbela za pravilno sestavo enega od predpisanih organov vrtca.

Še več – pred sklicem prve seje sveta staršev morajo vsi oddelki izpeljati roditeljske sestanke, na katerih morajo starši izvoliti predstavnike posamezne skupine v svetu staršev, vzgojiteljice pa morajo po izvedenih roditeljskih sestankih upravi predložiti zapisnik roditeljskega sestanka ter poseben obrazec s podatki (osebnimi in kontaktnimi) o predstavniku staršev skupine v svetu staršev ter njegovim podpisom.

Vso navedeno dokumentacijo prejme ravnateljica, ki skliče sejo Sveta staršev, ne pa starši ali njihovi predstavniki v svetu staršev ali vzgojiteljice, podatki pa so – tako je navedeno tudi na prej omenjenem obrazcu – varovani. Tako ne more prav nihče, razen ravnateljica, vedeti, kdo konkretno in kako je bil imenovan v svet staršev, zaradi česar tudi ne more ugotavljati pravilnosti imenovanja teh predstavnikov ter posledično konstituiranja Sveta staršev.

Podatki o predstavnikih v Svetu staršev Vrtca Škofja Loka so varovani celo do te mere, da starši, ki so po odstopu predsednika Sveta staršev Vrtca Škofja Loka ter svojega predstavnika v Svetu Vrtca Škofja Loka želeli sklicati sejo Sveta staršev, tega niso mogli storiti brez težav, saj jim uprava Vrtca Škofja Loka ni želela posredovati niti kontaktnih podatkov. Ravnateljica pa iste podatke izrablja za obveščanje o svojih »uspehih« v inšpekcijskih postopkih.

Pri vsem tem pa ni nezanemarljivo niti dejstvo, da je ena od vzgojiteljic na pomočnico ravnateljice naslovila vprašanje, ali lahko en starš v svetu staršev zastopa dve skupini (v katerih ima svoja otroka). Pomočnica ravnateljica je vzgojiteljici odgovorila, da je to mogoče …

Zakonitost sestave in odločanje Sveta staršev Vrtca Škofja Loka je bila ravnateljici več kot očitno deveta skrb – vse do trenutka, ko so starši na ravnateljico naslovili očitke glede dobrobiti, varstva in vzgoje njihovih otrok v času, ko so zaupani Vrtcu Škofja Loka.

Takrat je ravnateljica kot kaže ocenila, da bi se lahko postopku razrešitve izognila z uveljavljanjem nekakšnih formalnih nepravilnosti v delu Sveta staršev, pa je pri tem očitno naletela na težavo, ko je inšpekcija iz staršem neznanega razloga najprej preverjala sestavo Sveta staršev Vrtca Škofja Loka, ne pa na primer nedvomno bolj pomembnega dolgoletnega neizpolnjevanja kriterijev sočasnosti in izvajanja varstva v nekaterih skupinah, pri tem pa je ugotovila zgolj nepravilnost pri sestavi Sveta staršev, ne pa tudi nezakonitosti (tudi nedavnega) imenovanja predstavnikov staršev v Svetu Vrtca Škofja Loka (kar torej pomeni, da napake pri sestavi Sveta staršev niso vplivale na zakonitost njegovega odločanja), kar je zagotovo tudi posledica dejstva, da so predstavniki staršev svoje odločitve v Svetu staršev sprejemali z veliko večino.

Če ravnateljica trdi, da Svet staršev Vrtca Škofja Loka zaradi napak pri svoji sestavi deluje nezakonito, bo morala premisliti, kaj to pomeni za njen trenutni mandat. Svet staršev je bil namreč na enak način in po enakih »pravilih« (torej z enakimi ali podobnimi napakami) sestavljen tudi lansko šolsko leto, ko je Svet vrtca Škofja Loka potrjeval novi (sedanji) mandat ravnateljice.

Ne glede na vse inšpekcijske odločbe, s katerimi skuša ravnateljica javnosti izkazati pravilnost in ustreznost svojega dela oz. se na njihovi podlagi razbremeniti, pa očitki, na podlagi katerih je bil uveden postopek njene razrešitve, vseeno ostajajo. Na te očitke trenutne inšpekcijske odločbe namreč nimajo nobenega vpliva, več kot jasno pa je, da ravnateljičina trditev, kako ji nasprotuje le peščica zaposlenih oz. celo, da za vsem skupaj stoji posameznik, ki si želi njenega položaja, ne drži, ampak je njen problem precej širši, saj ji nasprotujejo skorajda vsi starši (ali pa vsaj velika večina), podpore pa ji ne izkazuje več kot dve tretjini pedagoškega kadra.

Glede ugotovitev zdravstvene inšpekcije o temperaturah v igralnicah enote Biba (gre za »modularne enote«) pa smo starši zelo veseli, da je ravnateljica po več kot petnajst letih obstoja te enote ter ravnateljičinega odvračanja pritožb zaposlenih in staršev s trditvijo, kako je sama preverjala in ugotovila, da so temperature v igralnicah enote Biba ustrezne, po uvedem postopku za svojo razrešitev v omenjeni enoti vrtca končno zagotovila namestitev klimatskih naprav, na podlagi česar lahko proces varstva in vzgoje v tej enoti tako za otroke, kakor tudi za zaposlene poteka v razmerah, ki so dopustne oz. primerne (temperature v igralnicah pa več ne dosegajo oz. presegajo 28 stopinj). Inšpekcijski nadzor po nedavni namestitvi klimatskih naprav niti ni bil več potreben, saj se ni nihče pritoževal, da so poleti temperature v enoti oz. v igralnicah prenizke, ampak previsoke. Tega pa, po namestitvi in uporabi klimatskih naprav, danes končno ni več. Hvala, gospa ravnateljica!

Andraž Bevk, predsednik Sveta staršev Vrtca Škofja Loka