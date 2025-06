Predstavniki sindikata Sviz so predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič predstavili pobudo s skoraj 36 tisoč podpisi za ukinitev fleksibilnega normativa v vrtcih in predlog dopolnila za njegovo odpravo. Prva med poslanci je sindikatu zagotovila podporo v nadaljevanju zakonodajnega postopka in podprla njihova prizadevanja za kakovost javnih vrtcev.

Na posledice zvišanega normativa je sicer Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) prejšnji teden opozoril tudi s shodom zaposlenih v vrtcih pred DZ. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so tedaj napovedali, da bodo rešitev našli v podzakonskih aktih, v katerih bodo opredelili okoliščine, v katerih povečanje normativa v vrtcih ne bo veljalo.

Svojo pobudo pa je sindikat danes predstavil tudi predsednici DZ.

Kakovost javnih vrtcev mora ostati prednostna naloga

Klakočar Zupančič je v izjavi za medije poudarila, da si seveda želijo ohraniti in še izboljšati kakovost sistema javnih vrtcev. Prepričana je, da se bodo o zakonodajnih rešitvah pogovarjali še v nadaljevanju zakonodajnega postopka, tako na matičnem odboru DZ za izobraževanje kot tudi na plenarni seji.

Otroci nimajo glasu – odgovornost odraslih je jasna

"Moje osebno stališče je, da se nikoli in nikdar ne sme varčevati na otrocih. Otroci sami nimajo glasu, da bi lahko povedali, kaj si želijo, zanje odgovarjamo starejši," je poudarila Klakočar Zupančič. Po njenih besedah je tako prva in najpomembnejša odgovornost starejših, da poskrbijo za stabilen in do otrok prijazen svet. "Ne vem, kako smo uspešni, velikokrat smo bolj neuspešni kot uspešni, seveda pa moramo poskrbeti za naše otroke, da jim ponudimo vzgojo, izobraževanje, da bodo zrasli v odgovorne ljudi," je izpostavila.

Varčevanje na račun oddelkov v vrtcih je nesprejemljivo

Hkrati je kot nesprejemljivo ocenila, da bi kdorkoli varčeval na račun zmanjšanja števila oddelkov v javnih vrtcih. Prepričana je, da se je treba prilagoditi tudi novim okoliščinam, kot so upad števila rojstev, večje število tujejezičnih otrok v vrtcih, integracija in skrb za otroke s posebnimi potrebami.

Podpora predsednice DZ sindikalni pobudi

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj pa je ob tem pozdravil, da je "predsednica zelo hitro ocenila situacijo, kakršna je". "Upam, da bomo v parlamentarnem postopku, ki bo zdaj stekel, lahko prepričali večino poslank in poslancev, da sprejme našo pobudo za to dopolnilo, ki bi postopoma ukinjal fleksibilni normativ števila otrok v oddelkih," je dejal.

Postopna ukinitev fleksibilnega normativa kot realna možnost

V sindikatu so namreč prepričani, da lahko takšno spremembo v obdobju več let občine izpeljejo "povsem nadzorovano", četudi bo na koncu strošek nekoliko višji. "Navsezadnje, če imamo toliko sredstev za orožje, da se čez noč najde milijarda, se bo tudi tam nekaj milijonov našlo. Razen, če hočemo sporočiti, da otroci niso naše največje bogastvo," je dodal.

Kakovost javnih vrtcev temelji na normativu in kadru

Pri svoji zahtevi bodo tako v sindikatu vztrajali, saj so prepričani, da je ta ob ustrezni izobrazbi vzgojiteljic in pomočnic ter igralni površini ključen element zagotavljanja kakovosti slovenskih javnih vrtcev.

Štrukelj je ob tem spomnil, da so pod pobudo sindikata zbrali podpise skoraj 36 tisoč zaposlenih v vrtcih in staršev vrtčevskih otrok.

Kaj določa zakon o vrtcih glede števila otrok v oddelkih?

Zakon o vrtcih določa, da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati 12, v oddelku drugega starostnega obdobja pa 22. Z novelo iz leta 2003 so v zakon vnesli možnost t. i. fleksibilnega normativa, da lahko pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca glede na razmere v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega normativ za največ dva otroka.