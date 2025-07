Poslanci danes o predlogu novele zakona o vrtcih

DZ bo na današnji seji obravnaval predlog novele zakona o vrtcih, ki med drugim zagotavlja vključevanje romskih otrok v vrtec in krepi mrežo javnih vrtcev. Obravnavali bodo tudi predlog novele zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) in predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Vladni predlog novele zakona o vrtcih po navedbah ministrstva za vzgojo in izobraževanje naslavlja pomanjkljivosti dosedanje ureditve v predšolski vzgoji. Ureja tudi financiranje zasebnih vrtcev in podeljevanje koncesij.

Sviz noveli nasprotuje, v združenju zasebnih vrtcev skeptični

Predlagani noveli zakona o vrtcih nasprotujejo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki opozarja na nujnost odprave možnosti povečanja normativa za oblikovanje skupin v javnih vrtcih. Načrtovane spremembe pri fleksibilnem normativu so nesprejemljive tudi za Združenje mestnih občin Slovenije.

V združenju zasebnih vrtcev in iniciativi staršev otrok pa se bojijo, da bo novela z omejitvijo delovanja zasebnih vrtcev, ki izvajajo javno veljavni program, ali celo njihovo ukinitvijo staršem omejila pravico do izbire predšolske vzgoje. Menijo, da bodo zasebni vrtci po predlaganih prehodnih določbah lahko sofinancirani le do konca avgusta 2035.

Poslanci tudi o zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

Poslanci bodo danes obravnavali tudi predlog novele zakona o KGZS, s katerimi se obvezno članstvo odpravlja za pravne osebe in zvišuje prag za obvezno članstvo fizičnih oseb s 167 na 220 evrov katastrskega dohodka. V Levici se bojijo, da bo KGZS po tem zastopala le še interese peščice članov. Predlog je nesprejemljiv za vodstvo KGZS, podpirajo pa ga v Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

V nadaljevanju bodo razpravljali o predlogu novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki spreminja dostop do podatkov iz registra dejanskih lastnikov. V prvem branju bodo pretresali še predlog novele zakona o dohodnini. Z njim želijo v NSi davčno obravnavo normirancev vrnili na sistem, ki je bil v veljavi pred letos uveljavljenimi davčnimi spremembami, ter uvesti davčno razbremenitev najemnin, še posebej za mlade in za družine.

Poslanci bodo obravnavali še predlog resolucije o nacionalnem programu športa v Sloveniji za obdobje 2026-2035, ki med drugim določa javni interes na področju športa ter cilje in prednostne naloge športne politike.

O predlaganih zakonih bodo glasovali v torek.