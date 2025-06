Pred DZ protest zaposlenih v vrtcu: "Našo voljo so povsem prezrli"

S shodom želijo podkrepiti zahtevo, da se iz predloga novele zakona o vrtcih umakne možnost povečanega normativa. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je v ta namen nedavno zbiral tudi podpise med zaposlenimi in starši otrok v vrtcih.

Kljub zbranim skoraj 36.000 podpisom, pri čemer so jih 11.260 prispevali zaposleni v predšolski vzgoji in 24.640 starši vrtčevskih otrok, je vlada na svoji seji konec maja sprejela predlog novele zakona o vrtcih, "ki je prepričljivo voljo zaposlenih, staršev in celotne stroke povsem prezrl", so ob napovedi shoda navedli v Svizu. S shodom želijo opozoriti na svoje nestrinjanje z navedeno rešitvijo pred nadaljnjo obravnavo predloga v DZ.

Kaj določa zdajšnji zakon?

Zakon o vrtcih določa, da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati 12, v oddelku drugega starostnega obdobja pa 22. Z novelo iz leta 2003 so v zakon vnesli možnost, da lahko pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca glede na razmere v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega normativ za največ dva otroka.

V Svizu opozarjajo, da naj bi šlo le za začasen ukrep, saj je bil vpis v vrtce večji od števila prostih mest, vendar je to postala stalna praksa številnih občin, saj tako privarčujejo.