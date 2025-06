Zjutraj je zagorelo v eni izmed vzgojno varstvenih ustanov na območju Viča, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Požar so že pogasili, varnost otrok pa ni bila ogrožena, so še navedli.

Policijo so o požaru obvestili nekaj pred 8. uro.

Po doslej znanih podatkih naj bi bil manjši požar, ki so ga že pogasili.

"Varnost otrok, ki so bili napoteni iz stavbe, ni ogrožena in po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan," so še navedli pri Policijski upravi Ljubljana.