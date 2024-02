Iztekel se je rok za vpis ljudskih obveznic

Danes opoldne se je izteklo obdobje, v katerem je bilo možno vpisati državne oziroma tako imenovane ljudske obveznice. Minister za finance Klemen Boštjančič je v začetku tedna za medije zatrdil, da je interes za obveznice dober, vendar pa bodo uradni podatki glede števila vpisanih obveznic in zbranih sredstev na voljo šele v začetku prihodnjega tedna.

Ministrstvo je obveznice v obsegu 250 milijonov evrov izdalo 1. februarja, z ročnostjo treh let. Obrestna mera znaša 3,4 odstotka, s čimer je nekoliko ugodnejša od obrestne mere, po kateri je mogoče pri nekaterih bankah vezati depozit. Vpisnih mest je bilo ta teden na voljo 260, med distributerji pa so bile NLB, Nova KBM, BKS, SKB in Ilirika.

Vpis obveznic je bil omejen v razponu od 1000 do največ 100.000 evrov. Če bo skupni znesek vpisanih obveznic presegel 250 milijonov evrov, bo posameznemu vlagatelju dodeljeno manjše število obveznic od vpisanega zneska.

Minister Boštjančič je kot pozitivne vidike vpisa obveznic navedel ugodnejšo varčevalno možnost od bančne, hkrati pa je obveznice izpostavil kot inštrument, s katerim naj bi spodbudili banke k dvigu obrestne mere. Izdajo obveznic vidi tudi kot enega od pomembnih korakov, s katerimi želi država prispevati k razvitosti kapitalskih trgov.