Začenja se trgovanje z ljudskimi obveznicami druge izdaje

Na Ljubljanski borzi se bo danes začelo trgovati s t. i. ljudskimi obveznicami druge izdaje, ki jih je Slovenija po končanem postopku vpisa, namenjenem izključno fizičnim osebam, izdala prejšnji teden. Gre za triletni vrednostni papir z nominalno vrednostjo tisoč evrov in 2,75-odstotno obrestno mero. Vseh skupaj je za 250 milijonov evrov.

Vpisovanje ljudskih obveznic, namenjenih polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, je na več kot 260 vpisnih mestih po državi potekalo od 10. do 21. marca.

V tem času jih je vpisalo 6.640 državljanov, ki so oddali za skupaj 223 milijonov evrov naročil. Dodatnih 27 milijonov evrov obveznic so na ministrstvu za finance dodelili OTP banki kot uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic.

Slovenija izdala za 250 milijonov evrov obveznic

Slovenija je tako izdala 250 tisoč obveznic z oznako RS96 v skupni nominalni vrednosti 250 milijonov evrov. To je druga izdaja obveznic za državljane, vrednost lanske prve izdaje je bila 261 milijonov evrov.

V petek so bile obveznice vpisane na trgovalne račune vlagateljev, danes pa se z njimi začenja trgovati tudi na borzi. S tem so postale prosto prenosljive in jih lahko kupi kdorkoli, tudi pravne osebe. Njihova cena se od zdaj oblikuje na trgu.

Na trgu obveznic Ljubljanske borze se že zdaj trguje s kar nekaj državnimi obveznicami in tudi obveznicami nekaterih podjetij. V letu 2024 je bilo po podatkih Ljubljanske borze z vsemi vrednostnimi papirji na borzi sklenjenih za 505,6 milijona evrov poslov, od tega z obveznicami za 20 milijonov evrov.

Eden od ciljev finančnega ministrstva je spodbuditi zanimanje državljanov za kapitalski trg. Nove izdaje ljudskih obveznic si želijo naslednje leto v približno enakem času.