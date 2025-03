Kaj morate vedeti pred začetkom vpisa ljudskih obveznic #vŽivo

V ponedeljek se bo začelo vpisovanje druge izdaje obveznic za fizične osebe oziroma t. i. ljudskih obveznic. Tako kot v lanski izdaji bo njihova ročnost tri leta, letna obrestna mera pa bo z 2,75 odstotka nekoliko nižja. Skupni obseg izdaje tokrat ni omejen in bo odvisen od zanimanja vlagateljev. Podrobnosti vpisa bodo ob 12.30 predstavili finančni minister Klemen Boštjančič ter predsedniki uprav NLB, OTP, BKS Bank in Ilirike. Novinarsko konferenco bomo spremljali v živo.

Na novinarski konferenci ministrstva za finance pred začetkom druge izdaje t. i. ljudskih obveznic bodo sodelovali minister Klemen Boštjančič, predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, predsednik uprave OTP banke Spyridon Ntallas, predsednik uprave borznoposredniške hiše Ilirika Igor Štemberger in vodja bančne podružnice BKS Bank Jana Benčina Henigman.

Obveznice bodo od ponedeljka dalje dostopne na 268 vpisnih mestih po državi. Na voljo bodo v 109 poslovalnicah Pošte Slovenije, 79 poslovalnicah OTP banke, 70 poslovalnicah NLB, osmih poslovalnicah BKS Bank in dveh poslovalnicah Ilirike.

Vpisovanje obveznic do 21. marca

Vpisovanje ljudskih obveznic se bo začelo v ponedeljek ob odprtju poslovalnic in bo trajalo do 21. marca do 12. ure. Na voljo bodo za vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Pozneje, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Na finančnem ministrstvu so minimalni znesek vpisa določili pri znesku tisoč evrov oziroma pri vrednosti ene obveznice, maksimalnega pa pri 250 tisoč evrov (250 obveznic).

Obrestna mera v višini 2,75 odstotka pomeni, da bo vlagatelj v primeru vpisa za deset tisoč evrov obveznic vsako leto prejel 275 evrov obresti, v treh letih torej skupaj 825 evrov. Obresti se bodo izplačevale vsako leto 28. marca, prvič 28. marca 2026. Glavnica se bo nato izplačala ob zapadlosti obveznic v marcu 2028. Neto donos bo zaradi stroškov trgovalnega računa nekaj nižji, upoštevati pa je treba tudi morebitno plačilo davka.

Skupni obseg izdaje tokrat ni omejen in bo odvisen od zanimanja vlagateljev. Zaradi razvoja kapitalskega trga si na ministrstvu želijo, da bi bil čim večji.

Prvo ljudsko obveznico, ki jo je Slovenija v skupnem obsegu 261 milijonov evrov izdala februarja lani, je vpisalo 9427 vlagateljev. Podobno številko si na ministrstvu obetajo tudi tokrat.