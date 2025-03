Ljudske obveznice druge izdaje danes na računih vlagateljev

Na trgovalne račune vlagateljev bodo danes vpisane obveznice za državljane druge izdaje, ki jih je Slovenija izdala v skupni vrednosti 250 milijonov evrov. V torek se bo z njimi začelo trgovati na Ljubljanski borzi in od tedaj bodo prosto prenosljive ter jih bo lahko kupil kdorkoli, tudi pravne osebe.

Vpisovanje ljudskih obveznic, namenjenih polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, je potekalo od 10. do 21. marca. Vpis je bil omejen v razponu od 1.000 evrov, kolikor tudi znaša vrednost ene obveznice, do največ 250 tisoč evrov.

Zanimanje je pokazalo 6.640 državljanov, ki so oddali naročila za 223 milijonov evrov obveznic. Za dodatnih 27 milijonov evrov obveznic je bilo dodeljenih OTP banki kot uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic.

Izplačilo obresti vsako leto na današnji dan

Skupaj bo tako država danes izdala 250 tisoč obveznic z oznako RS96 v skupni nominalni vrednosti 250 milijonov evrov.

Obveznice RS96 so vrednostni papir z ročnostjo treh let in letno obrestno mero 2,75 odstotka. Obresti se bodo izplačevale vsako leto na današnji dan, prvič 28. marca 2026.

Čeprav je bil vpis nekoliko manjši kot lani, pa je bil glede na negotove razmere v mednarodnem okolju in nižje obrestne mere na finančnih trgih v primerjavi z lanskim letom uspešen. Predvsem je spodbudno, da na kapitalski trg vsako leto stopijo novi mali vlagatelji, poudarjajo na finančnem ministrstvu.