Policista prepoznala resnost položaja in pomagala paru: "Trenutek, ki ga ne bova nikoli pozabila"

"V torek, 16. 7. 2025, se je zgodil trenutek, ki ga ne bova nikoli pozabila. Zaradi zapleta v nosečnosti sva s partnerko v stiski in naglici na hitro odšla proti porodnišnici v Celju. Okrog 21.50 sta naju v Štorah, kjer sta imela kontrolo prometa, opazila policista. Zapeljala sta za nama in že na Teharjah prepoznala resnost položaja. Brez oklevanja sta nama ponudila spremstvo vse do porodnišnice. Naslednje jutro sta se s carskim rezom rodila najina dvojčka, Adam in Leon," sta dogodek opisala Jasmina in Urban.

Ob tem sta se policistoma Janu in Benjaminu zahvalila za hiter odziv, razumevanje in podporo v trenutku, ko sta to najbolj potrebovala. "Vajino dejanje nama bo za vedno ostalo v spominu."

Na sodelavca so ponosni tudi na PU Celje. "O, kako lepo je prebrati takšno zahvalo. Naša srčna sodelavca, policista Postaje prometne policije Celje, Benjamin in Jan, sta znova potrdila, da naš poklic ni le poklic, pač pa poslanstvo. Jan in Benjamin, ponosni smo na vaju!" so zapisali na PU Celje.