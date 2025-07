Soča: policistka skočila v reko in rešila utapljajočo se 27-letnico

Novogoriški policisti so bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na parkirišču gostinskega lokala v Solkanu, kjer sta se sprla dva tujca, državljana Nemčije. Takoj ob prihodu policistov na kraj dogodka je občan opozoril, da je v reko Sočo skočilo dekle. Policist in policistka sta nemudoma stekla po klančini do nabrežja reke Soče in opazila dekle, ki je vpilo. Tok reke Soče jo je nosil proti železniškemu mostu, dekle je nenadzorovano mahalo z rokami in se skušalo približati nabrežju. Vse je kazalo, da se utaplja, so opisali policisti PU Nova Gorica.

V vodo je skočila po sporu s 24-letnikom

Policistka je brez oklevanja skočila v reko in dekle potegnila do obrežja, pri tem ji je pomagal tudi policist PP Nova Gorica. Kasneje je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da se je 27-letna državljanka vrgla v vodo z namenom, da prekine nadaljnji spor s 24-letnim moškim.

S hitro odzivnostjo, požrtvovalnostjo, pogumnim in nesebičnim dejanjem sta policista PP Nova Gorica iz vode rešila tujo državljanko, ki se je znašla v mrzli reki, in jo izvlekla na varno. Kasneje so na kraju dogodka posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica in jo pregledali. V omenjenem dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.