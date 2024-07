Drama na Tahitiju, olimpijec se je skoraj utopil

Tahiti je včeraj ujel rep večje nevihtne fronte, ki se premika čez Pacifik in poslabšanje vremena je nekaj težav povzročilo tudi olimpijskim tekmovalcem v deskanju na valovih. Zaradi velikih valov in nepredvidljivega vetra je prišlo do zamikov v tekmovalnem sporedu, eden najboljših tekmovalcev, Avstralec Jack Robinson, pa se je včeraj znašel v resnih težavah.

Foto: Reuters

"Potegnilo me je na dno in pod vodo sem moral počakati skoraj dva vala. Zmanjkovalo mi je zraka," je novinarjem po strašljivem dogodku pojasnjeval 26-letnik, ki jo je dobro odnesel, iz vode so ga namreč potegnili reševalci na vodnem skuterju. To je bil opomin, kako močna je lahko narava, je še dejal: "Vsi drugi športi potekajo na tekmovališčih, mi pa smo v oceanu, ki je največji in najmočnejši izvor življenja na tem planetu. Valovi so tako močni. To je neprimerljivo s katerimkoli drugim športom. Morda je podobno le, če se ti na glavo v gorah zgrne snežni plaz. Mogoče je to podobno. Tako nevarno je in tako noro," je po poročanju Assosiated Pressa še dejal Robinson.

Foto: Reuters

V četrtfinalu se bo pomeril z rojakom Ethanom Ewingom, za zdaj pa še ni povsem jasno, kdaj se bo tekmovanje lahko nadaljevalo. Tudi za četrtek in petek namreč tamkajšnji vremenoslovci napovedujejo velike valove in nepredvidljiv veter.

Deskanje na valovih je v olimpijskem programu drugič, na krstni izvedbi tega tekmovanja v Tokiu pred tremi leti je zlato v moški konkurenci osvojil Brazilec Italo Ferreira, v ženski pa se je olimpijskega naslova veselila Američanka Carissa Moore.

