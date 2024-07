Olimpijska tekmovanja v deskanju na vodi so organizirali na Tahitiju, na otoku v Francoski Polineziji sredi Tihega oceana. Od središča olimpijskih iger v Parizu je Tahiti oddaljen 15.700 kilometrov. Tam je na valovih nastala tudi fotografija Brazilca, ki se je hitro razširila po svetovnem spletu.

O mega tubo que o Gabriel Medina pegou na eliminatória do surf nos #JogosOlímpicos de #Paris2024 🤩 #Surfing pic.twitter.com/hJik0UZf1M — Jeff Nascimento (@jnascim) July 29, 2024

V dvoboju osmine finala se je Brazilec Gabriel Medina pomeril z Japoncem Kanoojem Igarashijem in dvoboj tudi dobil. Južnoameričan se je tako z zmago tekmecu oddolžil za poraz z zadnjih olimpijskih iger v Tokiu, ko je bilo deskanje na sporedu sploh prvič.

Avtor fotografije: Dobil sem posnetek dneva, toda to bo hitro pozabljeno

Zmago je 30-letni brazilski profesionalni deskar, ki je sicer tudi trikratni svetovni prvak, po deskanju pod valom proslavil z iztegnjenimi desetimi prsti, nato pa skočil čez val in s prstom pokazal v nebo, ob tem pa skočil z deske in ohranil statični položaj, zato se je zdelo, kot da lebdi nad oceanom. Na trenutek je bil več kot očitno dobro pripravljen fotograf francoske agencije AFP Jérôme Brouillet, ki je po tem, ko je ujel čudovit posnetek, povedal: "Dobil sem posnetek dneva, toda to bo hitro pozabljeno. Bil sem na čolnu s še šestimi talentiranimi fotografi in že jutri bo v ospredju kakšna druga fotografija," je skromno dodal Brouillet.

V torek, 30. julija, so na sporedu še četrtfinale, polfinale ter dvoboji za bron in zlato v kategorijah za moške in ženske.

