"Vse je šlo narobe," je v solzah po polomu z Nemčijo z 22:41 (9:16) na tretji tekmi olimpijskih iger dejala Tjaša Stanko. Slovenke so bile konkurenčne le v prvi tretjini obračuna, nato so popolnoma popustile in doživele pravo katastrofo.

Slovenke so na svojih zgodovinskih prvih olimpijskih igrah po zmagi nad Južno Korejo v drugem krogu ogromno pričakovale tudi od tekme z Nemčijo, na kateri bi si varovanke Dragana Adžića že lahko priborile mesto v četrtfinalu. A je sledil ne samo hladen, temveč kar leden tuš, saj so Nemke s pravim tornadom pustošile proti slovenskim vratom in na koncu tudi na račun kar 25 izgubljenih žog slovenske izbrane vrste zabile kar 41 zadetkov.

Sklonjenih glav in razočaranih pogledov so Slovenke po polomiji stopile tudi pred predstavnike medijev. "Danes smo dopustile, da nas ponižajo, in to je najbolj boleče. Vse je šlo narobe. Naredile smo preveč napak, nismo našle rešitve niti v obrambi niti v napadu. Mislim, da se vse počutimo ponižane," je v solzah dejala Tjaša Stanko, ki ni našla razlogov za klavrno slovensko predstavo.

"Danes smo dopustile, da nas ponižajo, in to je najbolj boleče," je bila jasna Stankova. Foto: Guliverimage

"Nismo se držale dogovorov, potem so nas popolnoma onemogočile, nismo našle poti nazaj in na žalost se je zgodilo, kar se je. Sodnici sta pustili zelo grobo igro, a ne glede na vse, na merila se je treba prilagoditi, tudi same bi morale v določenih trenutkih vztrajati v tej igri, pa nismo. Nemke so rasle na krilih visoke prednosti in sledilo je, kar je. Zdaj ne bo lahko, a ni prvič, da smo tako izgubile. Pokazale smo že, da se znamo dvigniti, jaz verjamem, da lahko znova postanemo ekipa, kot smo bile proti Južni Koreji. A zdaj je, kar je, glave moramo dvigniti, čez dva dni je tu nova tekma," se je proti naslednji tekmi že ozrla Stankova.

Ana Gros: Ne morem razumeti

Brez dlake na jeziku je bila kapetanka Ana Gros, ki se je podpisala pod šest zadetkov. "Naredile smo absolutno preveč napak, na trenutke je delovalo, kot da ne znamo niti osnovnih rokometnih prvin, kot da igramo v kategoriji mlajših deklic, žoge so nam padale kot vroč krompir. Žal mi je, da je prišel tak dan, nobeden si tega ni želel niti pričakoval, vsaka pri sebi ve, da je bilo to nesprejemljivo. Iskreno niti ne vem, kaj se je z nami danes zgodilo. To ni za raven olimpijskih iger. Na začetku sem začutila, da smo bile pripravljene, da smo bile prvih deset minut prave, potem pa, kot da se je nas zgrnilo vse, kar je možno, in je šlo od tam naprej vse navzdol. Res, ne razumem niti ne morem razumeti. Imamo še dve tekmi, olimpijske igre še niso končane, čeprav smo računale na to tekmo z Nemčijo, se ne predajamo vnaprej," je bila še jasna Grosova.

Nemke so prerešetale slovensko mrežo. Foto: Guliverimage

Adžić: Zagotovo je moja odgovornost, ko ekipa igra tako, kot je danes

S pepelom se je po eni najslabših predstav njegove ekipe, odkar je prevzel slovensko izbrano vrsto, posipal tudi selektor Dragan Adžić. "Vse od začetka preprosto nismo bili pripravljeni na tekmo, naredili smo preveč napak, bili smo slabi tako v obrambi kot v napadu, kot da bi pozabili, kako se igra rokomet. Vedeli smo, da je v igri četrtfinale, naredil sem vse, da dekleta ne bi igrala tako, kot so, a očitno nam ni uspelo, in zagotovo je moja odgovornost, ko ekipa igra tako, kot je danes. Mislim, da še bolj, kot je Nemčija dominirala, smo bili mi danes slabi in ji pri tem pomagali. Toliko izgubljenih žog in tehničnih napak sta kazalnika, da preprosto miselno nismo bili tam, kjer bi morali biti, to pove vse o stanju ekipe danes," je bil jasen Adžić.

Dragan Adžić je s Slovenijo doživel drugi poraz na OI. Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenke zdaj v boju za četrtfinale, kamor se iz skupinskega dela izmed šestih uvrstijo štiri najboljše ekipe, čaka praktično misija nemogoče. Do konca prvega dela se bo Adžićeva četa v četrtek pomerila z Norveško (21.00), nato v soboto še s Švedsko (21.00), ki sta favoritinji za najvišja mesta na turnirju. "Vemo, da lahko najboljšim ekipam konkuriramo le, ko smo res stoodstotno pripravljeni in osredotočeni na svojo nalogo. Dovolili smo Nemčiji, da pokaže svojo moč, mentalno nismo bili niti približno tam, kjer bi morali biti. Kar zadeva nadaljevanje prvenstva, je pozitivno to, da nimamo več jutranjih oziroma dopoldanskih terminov, tako da imamo malce dlje časa za pripravo in regeneracijo, ker ima nekaj igralk težave z manjšimi poškodbami. Norveška je še boljša ekipa kot Nemčija, a verjamem, da s tem visokim porazom še nismo zaključili olimpijskih iger. Zagotovo si ne smemo več privoščiti takšne tekme," je še dodal Adžić.

