Katastrofa Slovenk in boleč poraz

Po veliki zmagi proti Južni Koreji so slovenske rokometašice v tretjem krogu olimpijskega turnirja naletele na preveliko oviro. Nemke so povsem povozile izbranke Dragana Adžića (41:22), ki so si otežile pot do četrtfinala. Slovenijo do konca skupinskega dela čakata še tekmi proti Norveški v četrtek ob 21. uri in proti Švedski v soboto ob 16. uri.

Slovenija : Nemčija 22:41 (9:16)

Izjemno izenačeno se je začel dvoboj med Slovenkami in Nemkami. Nobeni od ekip se uvodoma ni uspelo oddaljiti druga od druge. Izbranke Dragana Adžića so imele sprva rahlo pobudo in vseskozi imele gol prednosti, a so se žilave Nemke znale vselej vrniti.

Slovenke so imele ob vstopu v drugih deset minut igre celo priložnost, da bi tekmicam vnovič pobegnile, ko so imele igralko več na terenu. A so imele celo Nemke prek sedemmetrovke priložnost za vodstvo s 5:4, vendar je vratarka Maja Vojnovič strel obranila. Zato pa je imela prednost s 5:4 naša izbrana vrsta, potem ko je Elizabeth Omoregie dosegla svoj drugi gol.

Preveč napak in Nemke so pobegnile

Če našim rokometašicam ni uspelo izkoristiti igralke več, pa je to uspelo tekmicam. Po izključitvi kapetanke Ane Gros so naredile Slovenke še napako pri izvajanju z devetih metrov in ponujeno priložnost so Nemke v protinapadu ter praznih vratih hitro izkoristile in povedle s 7:5.

Foto: Guliverimage

Na splošno so slovenske igralke naredile v prvem polčasu veliko napak, tudi zgrešile vrata iz lepih priložnosti, Nemke pa so posledično prišle do prednosti treh golov (9:6), ko je bila že četrtič uspešna Julia Maidhof. Naskok so ob igralki manj celo povečale na +4, kaj kmalu pa je bilo 11:6.

Nič kaj drugače ni bilo ob vstopu v drugi polčas, zaostanek je naraščal

Selektor Adžić je bil primoran še drugič v zelo kratkem obdobju vzeti minuto odmora, saj igra ni stekla, kot se je pričakovalo. Nemke se niso pustile motiti in nadaljevale v svojem ritmu, Slovenke pa bile na drugi strani še naprej premalo uspešne v napadalnih akcijah, medtem ko je bila obramba preveč luknjičasta. Podatek, da so polčas končale pri vsega devetih zadetkih, pove veliko. Zato pa so se v nepravem trenutku razigrale tekmice, ki so prvi del dobile z velikansko prednostjo sedmih golov (16:9).

Razmerje sil se ni spremenilo niti ob vstopu v drugi polčas. Tehtnica se je še bolj nagnila na nemško stran. Selektor Adžić je skušal iskati način, kako spremeniti potek dogodkov v pariški dvorani. Iz minute v minuto je prednost naraščala, Slovenke pa so bile povsem neprepoznavne. V 38. minuti igre je bil rezultat že 23:11.

Boleč poraz in -19

Ni bilo prave energije v naših vrstah, kar se je poznalo v igri v obrambi. Nemke so bile v 45. minuti že pri 29 golih. Dobesedno so rešetale slovensko obrambo, prednost pa je narastla že na + 14 (29:15).

Nemke so letele po terenu. Foto: Guliverimage

Na žalost se stanje ni spremenile. Nemke so dobivale vse večja krila in dobesedno letele. Če so bile poklapane po presenetljivem porazu proti Južnokorejkam, so se jim danes razširila obzorja. Z visoko zmago z 19 goli razlike (41:22) so si odprle pot proti četrtfinalu, če bo slučajno prišlo do kroga dveh ali treh ekip z enakim številom točk. Naše rokometašice so si jo medtem otežile.

Do konca skupinskega dela bo Slovenija odigrala še dve tekmi. Proti Norveški se bo pomerila v četrtek ob 21. uri in proti Švedski v soboto ob 16. uri.

Pariz 2024, ženski rokometni turnir, 3. krog

Torek, 30. julij:

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič, krilne igralke Tamara Mavsar, Alja Varagić, Maja Svetik in Ema Abina, zunanje igralke Ana Gros, Ana Abina, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Nina Spreitzer in Tjaša Stanko ter krožni napadalki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič. Del ekipe so tudi tri rezervne igralke, vratarka Dijana Đajić ter zunanji igralki Ema Hrvatin in Nena Černigoj.

Preberite še: