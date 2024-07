Velika zmaga rokometašic, Terčeljeva blizu kolajni, uspešna Jorgić in Kožul

Zbiramo najpomembnejše rezultate drugega dne olimpijskih iger. Slovenske rokometašice so s 30:23 premagale Južno Korejo in prišle do prve zmage na olimpijskih igrah. Ob 21. uri bodo olimpijski krst doživeli slovenski odbojkarji. Nasprotniki Slovencev bodo Kanadčani. Kajakašica Eva Terčelj je tekmovala v finalu, napaka ji je vzela kolajno. Končala je na sedmem mestu. Veslač Isak Žvegelj se je v enojcu prebil do četrtfinala. Zmagi sta v prvem krogu dosegla igralca namiznega tenisa Darko Jorgić in Deni Kožul. Svoje nastope pa sta končala plavalec Sašo Boškan in gorska kolesarska Tanja Žakelj.

Ana Gros je za zmago proti Južni Koreji dosegla pet golov. Foto: Reuters Tudi nedelja je na olimpijskih igrah v Parizu prinesla kopico slovenskih nastopov. Med paradnimi je uvodna tekma odbojkarjev, ki se bodo pomerili s Kanado ob 21. uri. Rokometašice so že dopoldne opravile drugo nalogo na teh igrah. Tokrat so imele razlog za zadovoljstvo, saj so premagale Južno Korejo s 30:23. Ključno delo so opravile v začetku drugega polčasa, ko so naredile delni izid 7:0.

Terčeljeva sedma na kajakaški tekmi

Kajakašica Eva Terčelj je v polfinalu slaloma na divjih vodah zasedla deseto mesto in se s tem prebila v finale. V tem je veslala še bolje, a v naredila eno napako, ki jo je oddaljila od kolajne. Osvojila je sedmo mesto, njena najboljša uvrstitev na igrah doslej.

Eva Terčelj se bo ob 15.30 odpravila po finale. Foto: Guliverimage

Isak Žvegelj uspešen v repešažu

Veslač Isak Žvegelj je v repešažu enojca v svoji skupini osvojil prvo mesto in si zagotovil nastop v torkovem četrtfinalu.

Kožul in Jorgić uspešna v prvem krogu

Deni Kožul, slovenski igralec namiznega tenisa se je kot prvi uvrstil v drugi krog olimpijskega turnirja. V uvodnem krogu je s 4:2 premagal Indijca Šaratha Kamala. Drugi naš tekmovalec, Darko Jorgić, je popoldne igral proti vsega 18-letnemu Singapurcu Izaacu Queku in ga prav tako premagal s 4:2 v nizih.

Velika zmaga Denija Kožula. Foto: Reuters

Plavalec Sašo Boškan je nastopil v kvalifikacijah na 200 m prosto plaval 1:48,75. Skupno mu je to med 25 plavalci, ki so nastopili, prineslo končno 21. mesto, najhitrejših 16 se je uvrstilo v polfinalne boje.

Telovadka Lucija Hribar se bo pomerila v kvalifikacijah v mnogoboju.

Zaradi prešibkega vetra so morali v Marseillu odpovedati nastope v razredu IQFoil. Na obali je tako ostala tudi slovenska jadralka Lina Eržen, ki je imela prvi dan tekmovanja načrtovane štiri plove.

13 končnih odločitev

Francoska gorska kolesarska Pauline Ferrand Prevot je upravičila vlogo glavne favoritinje in suvereno osvojila zlato kolajno. Drugo mesto je s skoraj tremi minutami zaostanka je zasedla Američanka Haley Batten. Tanja Žakelj je zasedla 30. mesto.

Kitajski strelec Yu Xie je osvojil zlato kolajno v disciplini zračna pištola 10 metrov. V ženski konkurenci je zlato pristreljala vsega 19-letna Ye Jin Oh iz Južne Koreje.

Južnokorejske lokostrelke so na ekipni tekmi še desetič zaporedoma ubranile naslov. Foto: Guliverimage

Južnokorejske lokostrelke so na ekipni tekmi še desetič zaporedoma ubranile naslov olimpijskih prvakinj. V finalu olimpijskih iger v Parizu so bile s 5:4 boljše od Kitajk, potem ko so že vodile s 4:0.